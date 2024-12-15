ولي عهد أبوظبي يشهد ختام النسخة الأولى من بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو

شهد سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، ختام منافسات الجولة الخامسة والنهائية من بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو لموسم 2024، التي أقيمت في مبادلة أرينا بالعاصمة أبوظبي.

وتوّج سموّه الفائزين بفئتي البدلة وبدون البدلة، حيث كرّم الأندية والأكاديميات التي قدّمت أداءً استثنائياً وأظهرت روحاً تنافسية عالية طوال النسخة الأولى من هذه البطولة التي تضمّنت خمس جولات، أقيمت في مختلف إمارات الدولة.

وكرّم سموّه الفريق الفائز لفئة البدلة من نادي العين لألعاب الرياضة، والفريق الفائز لفئة بدون بدلة من نادي الشارقة للفنون القتالية المختلطة، كما التقى سموّه عدداً من ممثلي الجهات الراعية للبطولة، مشيداً سموّه بدورهم في تشجيع ورعاية المواهب الرياضية لمواصلة مسيرة التميز الرياضي، ودعم مختلف الفعاليات الرياضية الكبرى على مستوى الإمارة والدولة.

وأكَّد سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان أهمية هذه البطولة في تسليط الضوء على المواهب الوطنية الشابة في رياضة الجوجيتسو، ومساهمتها في تمكين اللاعبين من اكتساب المهارات والخبرات، واستكمال مسيرة إنجازات الدولة على الساحة العالمية.

وهنّأ سموه الفائزين في البطولة، مشيداً بمستوياتهم العالية وأدائهم القوي الذي يعكس العزيمة والإصرار لتحقيق النجاح.

وأكد سموّه أن مثل هذه البطولات تساهم في تعزيز المشهد الرياضي في الدولة وترسيخ مكانة أبوظبي كوجهة رائدة لاحتضان وصناعة الأبطال.

وأعرب عبدالمنعم السيد محمد الهاشمي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، عن بالغ امتنانه وتقديره للقيادة الرشيدة، وقال: “ نتقدّم بجزيل الشكر والامتنان إلى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان على دعمه الكبير واهتمامه المستمر بالرياضة، والذي يعكس رؤية القيادة الرشيدة في الارتقاء بهذه الرياضة لما تقدّمه من دور محوري في تعزيز الصحة البدنية والذهنية وترسيخ القيم النبيلة ورفع راية الوطن في مختلف المحافل”.

ونوّه بأن هذه الرؤية المستنيرة لا تقتصر فقط على استكمال مسيرة الإنجازات، بل تمتد إلى بناء مجتمع واعٍ ومستدام يتخذ من الرياضة أساساً للنهضة الشاملة وتعزيز مكانة الدولة في شتى المجالات.

يُذكَر أن بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو شهدت في نسختها الأولى إقبالاً جماهيرياً لافتاً ونزالات قوية في مختلف الفئات العمرية، حيث أُقيمت منافساتها على مدى خمس جولات، اثنتين منها في إمارة أبوظبي وثلاث في كل من دبي والشارقة والفجيرة.