«جوجيتسو الإمارات».. أرقام حاسمة

ظل اتحاد الإمارات للجوجيتسو، الاسم الأكثر بريقاً وسط الاتحادات الرياضية، نتيجة النجاحات المستمرة التي ظل يحققها، سواء بتميزه في تنظيم البطولات المحلية والدولية، أو تربعه على عرش البطولات في المحافل القارية والعالمية، نتيجة للدعم الذي تقدمه القيادة الرشيدة للرياضة والرياضيين، والتي قادته إلى تحقيق أرقام حاسمة، وضعته في المقدمة عن جدارة.

وعلى الرغم من حداثة اتحاد الجوجيتسو، الذي تم تأسيسه في نوفمبر 2012 ، ليكون من أصغر الاتحادات سناً، بسنوات عمره القليلة، لكنه الأكبر، والأكثر مساهمة في تطوير قدرات الشباب وتأهيل الناشئين من الجنسين، وإعلاء اسم الدولة في كل المناسبات الكبرى، بنيل أبطاله للذهب والميداليات.

ومع خواتيم العام 2024 ، أجرى »البيان « رصداً للأرقام التي تتحدث عن نجاحات الاتحاد في تنظيم البطولات، والإنجازات التي حققها الأبطال في هذا الموسم، والذي شهد العديد من التحديات.