العين يتصدر منافسات المواهب لبطولة خالد بن محمد للجوجيتسو

تواصلت أمس أجواء الحماس والتشويق في مبادلة أرينا بأبوظبي، خلال ثاني أيام الجولة الخامسة والنهائية من بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو، في منافسات فئة «البدلة»، التي تم تخصيصها للبراعم والأشبال تحت 12 و14 عاماً، من مختلف أندية وأكاديميات الدولة، وفي ختام منافسات اليوم الثاني، نجح نادي العين في تحقيق الصدارة، بينما حقق نادي بني ياس مركز الوصيف، ونادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، المركز الثالث.

حضر المنافسات محمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، والبروفيسور إبراهيم سعيد الحجري رئيس جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، والدكتورة أمنيات الهاجري المدير التنفيذي لقطاع صحة المجتمع في مركز أبوظبي للصحة العامة، ومحمد بن دلموج الظاهري، ومنصور محمد الظاهري عضوا مجلس إدارة الاتحاد، وفهد علي الشامسي الأمين العام لاتحاد الإمارات للجوجيتسو، ومنصور أحمد الكتبي نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المؤسسية والموارد البشرية في شركة مبادلة للاستثمار، والدكتور عامر العامري رئيس الخدمات المصرفية الخاصة لدى مصرف أبوظبي الإسلامي، ورئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية، وجابر عبد الجليل البنّا مدير منطقة الشارقة والمناطق الشمالية للخدمات المصرفية المميزة في مصرف أبوظبي الإسلامي، وعدد من ضيوف البطولة، وممثلي الشركاء والأندية والأكاديميات المشاركة.

وأعرب البروفيسور إبراهيم الحجري، عن سعادته بحضور البطولة، قائلاً: ما يميّز البطولة، هو التركيز على مختلف الفئات، وخاصةً الفئات السنية الصغيرة، حيث إنها تمثل مستقبل اللعبة خلال العقد القادم، مشاهدتنا للبراعم وهم يتنافسون بحماس وإصرار، يدل على تنامي شعبية رياضة الجوجيتسو بين الأجيال الناشئة، بما يسهم في بناء قاعدة قوية من المواهب القادرة على التطوّر والإنجاز.

وقال فهد علي الشامسي: البراعم والأشبال حجر الزاوية لمستقبل الجوجيتسو في الدولة، ولقد أثبت هؤلاء الأبطال الصغار قدرتهم على تمثيل أنديتهم بالشكل الأمثل، ونجحوا في تجسيد قيم رياضة الجوجيتسو، مثل الانضباط، والعمل الجماعي، والقدرة على مواجهة التحديات بثقة.

وأكد فرانسيسكو رودريجز مدرب فئة الأشبال في أكاديمية M.O.D، على أهمية البطولة في الاستثمار بقدرات ومواهب الفئات السنية الأصغر، منوهاً بأداء لاعبي الأكاديمية، الذي يعكس التحضير الجاد والانضباط في التدريبات. ولفت إلى أنّ هذه البطولات منصة حيوية لتطوير المواهب وصقل قدراتهم، وتزويدهم بالخبرة اللازمة للمنافسات الكبرى مستقبلاً.

وقال أحمد الهاملي، والد اللاعب خالد أحمد الهاملي «11 عاماً»، وحامل الحزام الأبيض: بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو، تسهم في تطوير مهارات أبنائنا، وصقل شخصياتهم، من خلال غرس قيم الانضباط والثقة بالنفس، لقد لاحظت تأثيراً إيجابياً كبيراً في شخصية ابني خالد الهاملي، وأشكر القائمين على تنظيم هذه البطولة المميزة، التي تمنح الأطفال فرصة للتعلم والتطور.