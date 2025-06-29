بني ياس يتصدر منافسات اليوم الثاني لبطولة خالد بن محمد للجوجيتسو

واصلت بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو منافساتها في جولتها الرابعة، حيث استضافت صالة «مبادلة أرينا» بمدينة زايد الرياضية في أبوظبي، أمس، فعاليات اليوم الثاني، المخصصة لفئتي تحت 14 و16 عاماً، وسط أجواء حماسية ومشاركة واسعة من الأندية والأكاديميات من مختلف أنحاء الدولة. وأسفرت نتائج اليوم الثاني عن تصدّر نادي بني ياس للجوجيتسو للترتيب العام، فيما حلّ نادي الجزيرة للجوجيتسو في المركز الثاني، وجاء نادي العين للجوجيتسو في المركز الثالث.

حضر المنافسات كل من عبدالمنعم السيد محمد الهاشمي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، والدكتور خليفة مبارك الظاهري، مدير عام جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، ومحمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، وموزة عبيد الناصري، الرئيس التنفيذي لصندوق خليفة لتطوير المشاريع، ومحمد الحمادي، رئيس الأعمال المصرفية المميزة في بنك أبوظبي الإسلامي، وسائد حجازي سلامة، مدير عام مبيعات جاكوار لاند روڤر في بريمير موتورز، وبدر محمد العليلي، مدير إدارة المشتريات، وفايز الكثيري، مدير إدارة المنشآت في مجلس أبوظبي الرياضي، إلى جانب ممثلين عن اتحاد الإمارات للجوجيتسو، والشركاء، والأندية، والأكاديميات المشاركة.

ويشارك في البطولة، التي ينظمها اتحاد الإمارات للجوجيتسو، أكثر من 1800 لاعب ولاعبة، وسط حضور جماهيري لافت من العائلات ومحبي رياضة الجوجيتسو، ما يعزز الطابع المجتمعي الملهم للحدث، ويعكس عمق ارتباط المجتمع الإماراتي بهذه الرياضة التي باتت من أبرز الرياضات القتالية على مستوى الدولة والمنطقة. وقال الدكتور خليفة مبارك الظاهري: رياضة الجوجيتسو تُعد رياضة وطنية ومجتمعية بامتياز، وتحظى هذه البطولة بتنظيم متميز تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، ويعكس هذا التنظيم الاحترافي مستوى التقدم الذي تشهده الرياضة في الدولة ومدى حضورها لدى المجتمع الإماراتي.

وأكد محمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، أن البطولة تحمل اسماً عزيزاً على قلوب أبناء الوطن، مشيراً إلى أن توجيه سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، بمضاعفة المكافآت للاعبين واللاعبات، أسهم في رفع سقف الطموحات لدى المشاركين، وشكّل دافعاً قوياً للمنافسة على المراكز الأولى.

وأضاف الظاهري أن رياضة الجوجيتسو تحظى بدعم كبير من القيادة الرشيدة، نظراً لأهميتها في ترسيخ القيم الإيجابية وصقل شخصية الأجيال الجديدة، مشيراً إلى أن هذه الرياضة أضحت عنصراً أساسياً في المشهد الرياضي الوطني، ومكوناً رئيسياً في استراتيجية بناء الإنسان الإماراتي.

موضحاً أن البطولة تُعد إحدى الركائز الأساسية في استراتيجية الاتحاد لبناء قاعدة وطنية قوية من المواهب الشابة، لافتاً إلى أن الفئات السنية الصغيرة تُشكّل حجر الأساس في صناعة أبطال المستقبل، وأن نظام التصنيف المعتمد في البطولة يعزز روح التنافس بين الأندية، ويحفّزها على تطوير الأداء والاستثمار في تأهيل اللاعبين.