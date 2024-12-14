انطلاقة قوية لجولة ختام بطولة خالد بن محمد للجوجيتسو

وسط حضور جماهيري كبير، وأجواء تنافسية مميزة انطلقت أمس منافسات اليوم الأول من الجولة الخامسة والنهائية لـ«بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو» المخصصة لفئة البدلة في مبادلة أرينا بأبوظبي.

وأقيمت أمس منافسات فئات الكبار والأساتذة والشباب (تحت 18 عاماً)، بمشاركة مئات اللاعبين من مختلف الأندية والأكاديميات على مستوى الدولة. وشهدت تألقاً من اللاعبين واللاعبات، حيث تميزت النزالات بالقوة والتكافؤ، وكان كل نزال بمثابة اختبار لقدرات اللاعبين الذين قدموا مستويات مميزة، ما يعكس الجاهزية العالية والتحضيرات المكثفة التي خاضوها استعداداً لهذه الجولة الحاسمة.

وفي ختام منافسات اليوم الأول من الجولة النهائية نجح نادي بني ياس في صدارة المنافسات، بينما حقق نادي العين مركز الوصيف، وأكاديمية M.O.D المركز الثالث.

وأشاد محمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو بالمستوى الاستثنائي للبطولة لافتاً إلى أن الجولة النهائية تجسّد خلاصة العمل الجاد طوال الموسم، وتعكس تفاني اللاعبين وشغفهم بالتطور المستمر في مختلف جوانب اللعبة.

وقال: استمتعنا اليوم بنزالات تجسّد قوة الأداء وروح التحدي، في فئات الكبار والأساتذة والشباب، حيث قدّم اللاعبون مستويات مذهلة من المهارة والخبرة التي تعكس مكانتهم كقدوة رياضية للأجيال الصاعدة.

وأكّد الظاهري أنّ البطولة في نسختها الأولى نجحت في تشكيل منصة بارزة ومحطة رئيسية في رحلة إعداد جيل من الأبطال الذين يحملون تطلعات الوطن وآماله، والقادرين على رفع علم الدولة عالياً في المحافل العالمية.

من جانبه، قال فهد الحوسني ممثل مصرف أبوظبي الإسلامي: «بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو تعكس مدى التطور الذي وصلت إليه الرياضة الإماراتية في ظل الدعم الكبير من القيادة الرشيدة، وخاصة لرياضة الجوجيتسو كواحدة من أهم الرياضات التي تجمع بين فئات المجتمع المختلفة. لقد غدت اللعبة ثقافة مجتمع تنشر قيم الشجاعة والانضباط، والتفاني، والعمل الجماعي والصبر والتحمل».

وقال ريبامار سانتياغو، مدرب نادي بني ياس: «بطولة خالد بن محمد بن زايد رفعت مستوى التحدي أمام جميع الأندية، فهي تجمع نخبة اللاعبين في أجواء تنافسية تعكس الاحترافية والتنظيم المميز. نحن فخورون بالمشاركة في هذه البطولة التي تمثل ختاماً مثالياً لموسم رياضي حافل».

وأضاف: «يشارك نادي بني ياس بـ 328 لاعباً ولاعبة على مدار 3 أيام. لاعبونا قدموا اليوم أداءً استثنائياً والنزالات كانت اختباراً حقيقياً لمهاراتهم، ومستوى المنافسة يدفعنا دائماً لتطوير استراتيجياتنا وتحسين أدائنا. نحن متحمسون لمواصلة الأداء المميز خلال الأيام القادمة ونتطلع إلى اعتلاء منصة التتويج».

بدوره، قال اللاعب محمد خميس الفارسي لاعب نادي الوحدة / حزام بنفسجي والفائز بذهبية فئة الأساتذة وزن 69 كجم «فوزي اليوم يعكس الجهود الكبيرة التي بذلتها في الإعداد لهذه البطولة، والتي تميزت بمستوى تنافسي عالٍ يرفع من قيمة الإنجاز. أشكر نادي الوحدة وكل من دعمني لتحقيق هذا النجاح، وأتطلع لاستثمار هذا الإنجاز لتحقيق المزيد من الإنجازات في البطولات المقبلة».