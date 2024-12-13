مشاركة قياسية في بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو

تشهد صالة مبادلة أرينا في أبوظبي، اليوم، انطلاق الجولة الخامسة والنهائية من بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو لموسم 2024، وتختتم بعد غدٍ، بمشاركة واسعة من أندية وأكاديميات الدولة.

ويترقب جمهور وعشاق رياضة الجوجيتسو، أقوى المنافسات بين نخبة اللاعبين واللاعبات من مختلف أندية وأكاديميات الدولة، لتحقيق العدد الأكبر من النقاط، والفوز بلقب النسخة الأولى من البطولة، التي حظيت منذ انطلاقها باهتمام بالغ من مجتمع الجوجيتسو المحلي، وخاصة مع ما شهدته جميع جولاتها من تنافسية عالية وعزيمة قوية، أبرزت حرص اللاعبين على تقديم أداء مميز، واستعراض تقنيات متقدمة لأجل الفوز.

وتشهد البطولة مشاركة قياسية لأكثر من 2500 لاعب ولاعبة، ما يعكس الإقبال الواسع والاهتمام المتنامي بهذا الحدث البارز. ويؤكد حجم المشاركة على مكانة البطولة كمنصة رياضية مميزة، تسهم في تطوير المشهد الرياضي على المستويات كافة.

وقال يوسف عبد الله البطران عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو: وصلنا إلى الجولة النهائية من هذه البطولة الاستثنائية، الأضخم على ساحة رياضة الجوجيتسو المحلية، والتي تقدم تجربة استثنائية، وفقاً لأعلى المعايير، في استكشاف وتنمية المواهب، وصناعة الأبطال، ومكافأة جهود الأندية والأكاديميات التي يقدم لاعبوها الأداء الأكثر تميزاً، ونثق بأن البطولة ستواصل التميز والتألق الذي شهدناه في الجولات الماضية.