123 مشاركاً في برنامج «تطوير الجوجيتسو» الآسيوي

انطلقت في أكاديمية فاطمة بنت مبارك في أبوظبي، صباح أمس، أعمال برنامج تطوير الجوجيتسو، بالتعاون بين المجلس الأولمبي الآسيوي، والاتحاد الآسيوي للجوجيتسو، ومقره أبوظبي، بمشاركة 123 حكماً ومدرباً. وتتضمن أجندة البرنامج العديد من المحاضرات وورش العمل، بمشاركة محاضري وخبراء التطوير في الاتحاد الآسيوي، والمجلس الأولمبي الآسيوي. وأكد وسام تركماني مدير التطوير وعلاقات اللجان الأولمبية الوطنية في المجلس الأولمبي الآسيوي، أن البرنامج الأول للتطوير في أبوظبي، يشهد مشاركة 36 لجنة أولمبية وطنية على مستوى القارة، و123 مشاركاً على مستوى المدربين والحكام، ويهدف إلى تطوير وتمكين المشاركين، لمواكبة التطورات الحديثة.

وأضاف أن «المحاضرين من المجلس الأولمبي الآسيوي، أطلقوا مبادرة حماية اللاعبين، ومنع التلاعب في الرياضة، ومكافحة المنشطات والقيم الأولمبية، بالإضافة إلى مشاركة محاضرين وخبراء من الاتحادين الدولي والآسيوي، في ورش ومحاضرات، لاستعراض القوانين الجديدة، بجانب التدريبات العملية المتطورة حول هذه الرياضة».

وأكد على استمرار المبادرات التطويرية الخاصة بتنظيم البرامج والمحاضرات في العديد من المناطق على مستوى القارة.

وأثنى على الجهود الكبيرة لدولة الإمارات في تطوير اللعبة، واستضافة مقر الاتحاد الآسيوي للعبة، ما كان له أثر كبير في انتشارها على نطاق واسع عالمياً، وتزايد عدد الممارسين لها، مشيراً إلى التفاعل الواسع من جميع الدول والاتحادات والمدربين والحكام، مع إطلاق هذا البرنامج، والحرص على التسجيل للمشاركة، وهو ما يعكس مدى الحرص على مواكبة التطور الذي تشهده هذه اللعبة، والشغف بها من قبل قطاعات كبيرة في المجتمعات الرياضية الآسيوية والعالمية، انطلاقاً من دولة الإمارات.