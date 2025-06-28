انطلاقة قوية للجولة الرابعة من بطولة خالد بن محمد للجوجيتسو

شهدت صالة «مبادلة أرينا» في بمدينة زايد الرياضية، أمس، انطلاق منافسات اليوم الأول من الجولة الرابعة لبطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو لفئة البدلة، وسط مشاركة متميزة من الأندية والأكاديميات المحلية، وأجواء حافلة بالإثارة والمستويات الفنية العالية في فئات الشباب، والكبار، والأساتذة.

حضر المنافسات عدد من كبار الشخصيات، من بينهم محمد بن دلموج الظاهري، ويوسف عبدالله البطران، عضوا مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو، والعميد خلفان عبدالله المنصوري، مدير عام مركز أبوظبي لإدارة المواد الخطرة بالإنابة.

وجاسم محمد المرزوقي، الرئيس التنفيذي لشركة «أمرك»، وأنجلو كارلينو، الرئيس التنفيذي لشركة «أجوستا ويستلاند لخدمات الطيران»، إلى جانب ممثلين عن الشركاء والرعاة، والأندية والأكاديميات المشاركة.

وأسفرت نتائج اليوم الأول عن تصدّر نادي بني ياس جدول الترتيب العام، في حين حل نادي الجزيرة في المركز الثاني، وجاءت أكاديمية M.O.D في المركز الثالث.

وثمّن يوسف عبدالله البطران، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو، التوجيهات السامية لسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، بمضاعفة قيمة الجوائز المالية للبطولة.

مؤكداً أن هذه المبادرة تعكس الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة وحرصها على دعم وتطوير الرياضات النوعية، وعلى رأسها رياضة الجوجيتسو، التي أصبحت الرياضة الوطنية للدولة.

وأضاف: «تحمل الجولة الرابعة من بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو طابعاً خاصاً، كونها تمثل محطة مهمة للبطولة، وفرصة لتقييم أداء الأندية واستعداد اللاعبين لمواصلة مسيرة النجاح في المراحل المقبلة».

من جانبه، أكد جاسم محمد المرزوقي، أن ما تشهده البطولة من تنظيم مميز ومستوى احترافي يعكس الرؤية الحكيمة للقيادة في ترسيخ مكانة الدولة وجهة رياضية عالمية. وقال: «البطولة تتطور من جولة إلى أخرى، والمستوى الفني والتنظيمي يعكس نجاح المنظومة بأكملها.

ويمنح اللاعبين بيئة مثالية للنمو والتميز». وتابع: «ما شهدناه اليوم من نزالات بين الشباب والكبار والأساتذة يدل على التزام عالٍ وروح تنافسية متقدمة. هؤلاء اللاعبون يمثلون قدوة حقيقية للأجيال القادمة، ويؤكدون أن الرياضة لا تقاس بالعمر، بل بالإرادة والجهد».