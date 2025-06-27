الجولة 4 لبطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو اليوم

أعلن اتحاد الإمارات للجوجيتسو عن اكتمال الاستعدادات لانطلاق الجولة الرابعة من النسخة الثانية لبطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو، والتي تنطلق اليوم، في صالة مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية في أبوظبي، وتستمر حتى بعد غد الأحد 29 يونيو.

وستشهد هذه الجولة زخماً إضافياً، بعد التوجيهات السامية، التي أصدرها سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، بمضاعفة جوائز البطولة لتصل إلى 3 ملايين درهم، في خطوة من شأنها تحفيز اللاعبين واللاعبات على تقديم أفضل ما لديهم، والمنافسة بقوة على المراكز الأولى.

ويشارك في هذه الجولة 1800 لاعب ولاعبة من مختلف الأندية والأكاديميات على مستوى الدولة، في منافسات فئة «البدلة»، التي تشمل جميع المراحل العمرية، من فئات البراعم إلى فئات الكبار والأساتذة، ما يعكس النمو المتسارع الذي تشهده البطولة، وترسيخ مكانتها إحدى أبرز البطولات على الساحة الرياضية المحلية.

وأكد اتحاد الإمارات للجوجيتسو تخصيص سبعة أبسطة لإقامة النزالات، بما يسهم في ضمان انسيابية الحدث وتنظيم الجدول الزمني بكفاءة، مع مراعاة الخصوصية الفنية لكل فئة عمرية، إذ تتفاوت مدة النزالات بين 3 دقائق لفئتي البراعم والأشبال، و5 دقائق لفئات الكبار والأساتذة، وفقاً للمعايير المعتمدة من الاتحاد.

وتنطلق البطولة، اليوم، بمنافسات فئتي الشباب والكبار والأساتذة، تليها يوم السبت منافسات الناشئين تحت 14 وتحت 16 عاماً، وتختتم يوم الأحد بمنافسات البراعم والأشبال تحت 12 عاماً، في إطار رؤية الاتحاد نحو دعم المواهب الناشئة، وتعزيز قاعدة ممارسة رياضة الجوجيتسو في الدولة.

وقال محمد بن دلموج الظاهري، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو: «تشكل البطولة منصة متكاملة تجمع مختلف فئات مجتمع الجوجيتسو، من المبتدئين إلى المحترفين، في بيئة تنافسية تسهم في تطوير مهارات اللاعبين، وتعزيز القيم الإيجابية في نفوسهم، بما ينسجم مع استراتيجية الاتحاد لبناء جيل رياضي يتمتع بالكفاءة والانتماء».

وأضاف الظاهري: «البطولة تكتسب طابعاً مجتمعياً يعزز من التلاحم الأسري، عبر مشاهد الدعم والحضور الجماهيري، إلى جانب الدور البارز الذي يلعبه نجوم اللعبة في تشجيع المواهب الجديدة».

وتُطبق البطولة نظام نقاط دقيق، يتم من خلاله احتساب النقاط استناداً إلى نوعية الميداليات المحققة في كل فئة، وإضافتها إلى الرصيد التراكمي للنادي الذي ينتمي إليه اللاعب، بما يعزز من روح التنافس بين الأندية، ويسهم في رفع مستويات الأداء.

يُذكر أن الجولة الثالثة من البطولة كانت قد أقيمت في شهر مايو الماضي بأبوظبي، وشهدت منافسات قوية على مستوى الترتيب العام، حيث حافظ نادي بني ياس على صدارته، وتلاه نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس في المركز الثاني، ونادي العين في المركز الثالث.

من جهة أخرى، تنطلق، اليوم، منافسات بطولة «أبوظبي جراند سلام» للجوجيتسو في مدينة إسطنبول التركية، والتي تستمر حتى 29 يونيو الحالي، بمشاركة نخبة من لاعبي ولاعبات الجوجيتسو من مختلف أنحاء العالم، وذلك ضمن أولى جولات الموسم الجديد لسلسلة بطولات «أبوظبي جراند سلام» العالمية، التي تنظمها رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو.

وتشهد البطولة مشاركة مئات اللاعبين من حملة الأحزمة السوداء، إلى جانب لاعبين من مختلف الجنسيات والفئات العمرية، في منافسات تمتد على مدار ثلاثة أيام، وتغطي مختلف الأوزان والمستويات، ما يعكس المكانة المتميزة للبطولة في أجندة الرياضة الدولية، والزخم المتصاعد الذي تحققه بطولات رابطة أبوظبي على مستوى العالم.

وتقام البطولة في إسطنبول للعام الثاني على التوالي، في ظل اهتمام متزايد من الأندية والأكاديميات الدولية، ودعم مستمر من رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو لتوسيع قاعدة اللعبة في أوروبا وآسيا، بما يعزز من دور تركيا مركزاً رياضياً صاعداً في هذه الرياضة.طكما تمثل جولة إسطنبول أولى محطات التصنيف العالمي للموسم الجديد، حيث يتطلع اللاعبون إلى حصد النقاط المؤهلة إلى نهائيات الموسم، التي تقام سنوياً في العاصمة أبوظبي.