أبطال الإمارات للجوجيتسو يتألقون في بطولة "أبوظبي إكستريم" العالمية بالعين

اختتمت مساء أمس، منافسات النسخة الثامنة من بطولة أبوظبي اكستريم "8 ADXC"، التي أقيمت في مركز أدنيك بالعين، بمشاركة نخبة من ألمع نجوم الجوجيتسو والجرابلينج في العالم، في ظل حضور جماهيري كبير.

وتضمنت منافسات البطولة التي نظمتها شركة الرؤية العالمية للإدارة الرياضية "IVSM"، بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، 13 نزالا تنوعت بين الجوجيتسو والجرابلينج بين 26 مقاتلا ومقاتلة داخل القفص.

ونجح أبطال الإمارات للجوجيتسو في تحقيق الفوز بالعلامة الكاملة في كل النزالات، حيث تغلبت شما الكلباني، على منافستها الصينية بيكين جي، وتغلب عمر الفضلي، على منافسه التشيلي نيكولاس بونس، وفاز سالم القبيسي، على منافسه البرازيلي موخامد رامايزينوف، كما تغلب سيف العامري، على منافسه البرازيلي بابلو هنريكي، وفي نزال الجوجيتسو الرئيسي فاز البطل الإماراتي خالد الشحي، على منافسه البرازيلي بطل العالم تاليسون سواريز.

وفي تفصيل النزالات تمكن البرازيلي روبيرتو أبريو (سايبورغ) من تحقيق الانتصار الثالث على التوالي له في البطولة بعد التغلب على الغاني هيثم رضا، صاحب السجل الحافل من 43 انتصارا، في إطار الفعالية الرئيسية لنزالات الجرابلينج فئة الوزن الثقيل.

وشهدت الفعالية الرئيسية لنزالات الجرابلينج فئة وزن الريشة، فوزاً مهما للبرازيلي جافيل فيلو، على العراقي أمير البازي.وجمعت الفعالية الرئيسية للنزالات المشتركة للجوجيتسو فئة وزن البانتام البطل الإماراتي خالد الشحي، مع خصمه البرازيلي القوي تاليسون سواريز، صاحب الحزام الأسود والفائز بذهبية بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو 2024؛ حيث تمكَّن الشحي من انتزاع الفوز بعد جهد كبير وبراعة لافتة أظهرها على مدار الجولات الخمس للنزال.وفي بقية المباريات فازت البرازيلية ماريا ديلاهاي على مواطنتها بريندا لاريسا، جوجيتسو "الوزن الخفيف"،

وفاز الروسي موفليد خايبولاييف، على الأيرلندي جيمس غالاغر، جرابلينج "الوزن الخفيف".وفاز البرازيلي دانييل باربوسا، على مواطنه ثور كورينجا، في الجرابلينج "وزن 48 كجم". وجاءت نتائج النزالات التمهيدية الأخرى على النحو الآتي: فوز المصري ميدو محمد، على الأوزبكي باخرومجون روزييف، جرابلينج "وزن الريشة"؛ والسعودي عبدالملك المرضي، على البيروفي إدواردو فارفان، جوجيتسو "الوزن غير المقيد"؛ والأسكتلندي كريج ماكنتوش، على الكويتي أحمد البصيري، جرابلينج "وزن الويلتر".وشهدت هذه النسخة، التي تقام للمرة الأولى وسط المعالم التاريخية والمناظر الطبيعية الخلابة لمدينة العين، حضوراً جماهيرياً حاشداً يعكس شعبيتها المتنامية.

وأعرب البطل الإماراتي خالد الشحي عن سعادته بالفوز خصوصا وأنه بين أهله وعائلته ورفاقه وجمهوره، مضيفا أن هذه المرة هي الثانية التي يشارك فيها ويفوز في البطولة التي تحقق مزيداً من النمو والشهرة العالمية.من جانبه قال البطل الإماراتي عمر الفضلي، إن هذه التجربة هي الأولى له في خوض نزال داخل القفص، ما أضفى على الفوز مزيداً من الحماس ومنحه خبرة كبيرة، لينجح في اعتلاء منصة التتويج.

بدورها أعربت شما الكلباني عن افتخارها بتمثيل دولة الإمارات وتسليط الضوء على تفوق الرياضة النسائية في الجوجيتسو، وعن تطلعها إلى مواصلة تمثيل الإمارات بصورة مشرفة في رياضة الجوجيتسو.