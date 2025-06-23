الإمارات تتصدر منافسات ختام «الإمارات الوطنية لمحترفي الجوجيتسو»

اختتمت أمس، بنجاح فعاليات بطولة الإمارات الوطنية لمحترفي الجوجيتسو التي نظمتها رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو «AJP» بالتعاون مع اتحاد الإمارات للجوجيتسو، واستمرت ثلاثة أيام على صالة «مبادلة أرينا» بمدينة زايد الرياضية في أبوظبي، وسط مشاركة قياسية بلغت 1455 لاعباً ولاعبة من 77 دولة، يمثلون أكثر من 86 أكاديمية متخصصة. شهدت منافسات اليوم الأخير مستويات فنية عالية، في فئتي الهواة والمحترفين وعكست النزالات النهائية مدى التطور الكبير الذي تشهده رياضة الجوجيتسو وانتشارها على المستوى العالمي.

وأسفرت النتائج عن تصدر دولة الإمارات الترتيب العام للبطولة برصيد 299.700 نقطة، تلتها البرازيل في المركز الثاني برصيد 98.000 نقطة، ثم كولومبيا في المركز الثالث برصيد 68.100 نقطة.

حضر المنافسات وتوج الفائزين محمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، وطارق عمر البحري، مدير عام رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو.

تعكس البطولة، منذ انطلاقها، جهود العمل المؤسسي لاتحاد الإمارات للجوجيتسو ورابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو «AJP»، عبر تنظيم البطولات الدولية وفق أعلى المعايير الاحترافية، وتوفير بيئة تنافسية متكاملة تسهم في صقل مهارات اللاعبين، وتمنحهم فرصاً لتحسين تصنيفهم ضمن نظام التصنيف العالمي للرابطة.

وقال طارق عمر البحري، المدير العام لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو، إن بطولة الإمارات الوطنية محطة رئيسية ضمن أجندة الرابطة، لما لها من دور مهم في تطوير قاعدة فنية قوية وتعزيز التنافسية محلياً ودولياً. وعبر عن شكره اتحاد الإمارات للجوجيتسو برئاسة عبدالمنعم الهاشمي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، موضحاً أن البطولة شهدت مستويات عالية من حيث التنظيم والإقبال على المشاركة، والاهتمام الجماهيري، وهو ما يعكس مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً لرياضة الجوجيتسو. كما عبر البحري، عن التطلع إلى الجولة الأولى من بطولة أبوظبي غراند سلام للجوجيتسو التي تقام الأسبوع المقبل في مدينة إسطنبول لتشكل بداية قوية للموسم الجديد.

من جانبهم، عبّر عدد من الأبطال المتوجين بالميداليات الذهبية عن فخرهم بتحقيق الفوز في هذه البطولة المرموقة، مشيدين بجهود الرابطة في تنظيم منافسات على هذا المستوى.

وقال البطل سلطان جبر صاحب ذهبية الحزام البني لوزن 69 كجم للمحترفين: "الفوز في هذه البطولة له طابع خاص، نظراً لقيمتها الفنية وتنظيمها في أبوظبي عاصمة الجوجيتسو العالمية.. نشعر أن أمامنا فرصة حقيقية للتطور والاحتكاك بأفضل اللاعبين".

وأشار البطل عبيد الكتبي صاحب ذهبية وزن 62 كجم في وزن 62 كجم للمحترفين، إلى أن البطولة شكلت تجربة استثنائية، وأضاف أن النزالات كانت قوية، وحافلة بالدروس الفنية، وأن هذه البطولات هي ما نحتاجه لنمضي قدماً في طريق الاحتراف.

شهدت البطولة مشاركة مميزة على مدار أيامها الثلاثة في فئات الناشئين، والأطفال، والأساتذة، والهواة والمحترفين من الجنسين، ما منحها طابعاً شاملاً عزز من مكانتها كإحدى المحطات الأساسية في الموسم التنافسي لرياضة الجوجيتسو.

وتستعد أسرة الجوجيتسو لانطلاق أولى جولات بطولة أبوظبي غراند سلام للجوجيتسو لموسم 2024-2025، والتي ستقام في مدينة إسطنبول خلال الأسبوع الأول من يوليو، بمشاركة واسعة من نخبة اللاعبين الدوليين.