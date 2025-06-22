الإمارات تتصدر البطولة الوطنية لمحترفي الجوجيتسو بأبوظبي

اختتمت منافسات اليوم الثاني من بطولة الإمارات الوطنية لمحترفي الجوجيتسو التي تقام بصالة «مبادلة أرينا» بمدينة زايد الرياضية في أبوظبي بتنظيم من رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو «AJP» وبدعم من اتحاد الإمارات للجوجيتسو، بمشاركة كبيرة من لاعبي ولاعبات فئتي البراعم والأشبال من مختلف الجنسيات. وشهدت النزالات مستويات فنية قوية عكست جودة الإعداد الذي يخضع له المشاركون في هذه الفئات، والاهتمام المتزايد من الأكاديميات المحلية والدولية بتطوير المواهب الصغيرة.

أسفرت النتائج عن تصدّر دولة الإمارات جدول الترتيب العام برصيد 243600 نقطة، تلتها البرازيل في المركز الثاني برصيد 65700، ثم كولومبيا في المركز الثالث برصيد 47500. حضر المنافسات كل من: محمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، و طارق عمر البحري، المدير العام لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو.

وأكد محمد سالم الظاهري، أن دعم الفئات السنية يمثل ركيزة أساسية في استراتيجية الاتحاد، وقال: نعمل منذ سنوات على بناء منظومة متكاملة لصناعة الأبطال تبدأ من القاعدة وتستمر حتى المنتخبات الوطنية واصفاً بطولات رابطة «AJP» بأنها تمثل شريكاً رئيساً في هذا التوجه كونها توفّر بيئة احترافية تتيح للاعبين في فئة الناشئين فرصة الاحتكاك المبكر والمنافسة ضمن معايير تنظيمية عالمية. وأضاف: ما لمسناه اليوم من روح قتالية وانضباط داخل البساط يعكس نضج هذه الفئة واستعدادها للمراحل الأعلى من المنافسة.

وعبّر عمر الحربي صاحب ذهبية الناشئين عن سعادته بالمشاركة وتحقيق الفوز في البطولة، مؤكداً أن أجواء المنافسة منحته تجربة مميزة تسهم في تطوير مستواه الفني، وأن المشاركة في بطولات AJP تمنحهم الكثير من الخبرة، وتساعدهم على بناء شخصية قوية. ومن المنتظر أن تختتم منافسات البطولة اليوم بإقامة نزالات فئتي الهواة والمحترفين.