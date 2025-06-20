1455 لاعباً في «الإمارات الوطنية لمحترفي الجوجيتسو»

تنطلق اليوم منافسات بطولة الإمارات الوطنية لمحترفي الجوجيتسو في صالة «مبادلة أرينا» بمدينة زايد الرياضية في أبوظبي، بمشاركة 1455 لاعباً ولاعبة من 86 أكاديمية تمثل 77 دولة، وذلك بتنظيم من رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو (AJP)، وبدعم من اتحاد الإمارات للجوجيتسو.

وتستمر البطولة على مدى ثلاثة أيام، وتُعد من المحطات البارزة في أجندة الموسم الرياضي لرياضة الجوجيتسو، لما تمثله من أهمية في تعزيز التنافس بين مختلف الفئات العمرية، وإتاحة الفرصة أمام اللاعبين لحصد نقاط تصنيفية تُضاف إلى رصيدهم في التصنيف العالمي المعتمد من الرابطة.

يشهد الحدث مشاركة نخبة من أبرز لاعبي ولاعبات الجوجيتسو على المستوى الدولي، من بينهم البرازيليون برونو بورجيس، وجيفرسون جوتيو، وغابرييلا بيريرا، والروسية آنا ريمينيفا، إلى جانب مجموعة من المواهب الصاعدة في مختلف الفئات.

تبدأ المنافسات اليوم بنزالات فئة الأساتذة للرجال والسيدات، وغداً تجري نزالات فئتي الأطفال والناشئين على أن تُختتم بعد غدٍ بمنافسات فئتي الهواة والمحترفين، وسط أجواء يتوقع أن تشهد مستويات عالية من الحماس والتنافس.

وأكدت رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو أن البطولة تندرج ضمن سلسلة بطولات AJP المعتمدة عالمياً، مشيرة إلى أن الفائزين بالمراكز الأولى سيحصلون على 1000 نقطة تصنيفية تُسهم في تعزيز ترتيبهم ضمن التصنيف المؤهل للبطولات الكبرى.