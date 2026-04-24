رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو تنظم بطولة جنوب الإكوادور الإقليمية



أعلنت رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو عن إطلاق بطولة جنوب الإكوادور الإقليمية 2026 لمنافسات البدلة وبدون بدلة، التي تقام يوم 25 أبريل الجاري في الإكوادور، وذلك تحت رعاية مجموعة إيدج، في خطوة تعكس التوسع المتواصل للرابطة في أسواق أمريكا اللاتينية وتعزيز حضورها العالمي.



وتقام منافسات البطولة بمشاركة مفتوحة لمختلف الجنسيات والفئات، بما يشمل الناشئين والشباب والهواة والمحترفين والأساتذة، تأكيداً لنهج الرابطة في إتاحة الفرصة أمام الجميع للمشاركة والمنافسة.



وتشهد البطولة مشاركة المئات من اللاعبين واللاعبات الذين يمثلون 9 دول، إضافة إلى 31 أكاديمية، ما يؤكد المكانة المتنامية لرياضة الجوجيتسو في القارة اللاتينية، والدور المحوري الذي تلعبه أبوظبي في نشر وتطوير هذه الرياضة على المستوى الدولي.



وتأتي هذه الرعاية ضمن شراكة استراتيجية أوسع، حيث ستتولى «إيدج» دعم معظم بطولات الرابطة في أمريكا اللاتينية، إلى جانب عدد من البطولات الكبرى الأخرى، بما يسهم في الارتقاء بمستوى التنظيم وتعزيز تجربة اللاعبين والجماهير، وفتح آفاق جديدة أمام المواهب الصاعدة.