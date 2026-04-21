المنتخب الوطني للجوجيتسو يشارك في بطولة «باريس الجائزة الكبرى»



يستعد منتخبنا الوطني للجوجيتسو، برعاية شركة مبادلة للاستثمار، للمشاركة في «بطولة باريس الجائزة الكبرى للجوجيتسو»، إحدى المحطات المهمة على أجندة المنافسات الدولية، والتي تستقطب نخبة اللاعبين من مختلف دول العالم، بما يعكس مستوى جاهزيتها الفنية، وقدرتها على المنافسة على أعلى المستويات، ومن المقرر أن تقام منافسات البطولة خلال الفترة من 24 إلى 26 أبريل 2026 في العاصمة الفرنسية باريس، حيث تجري فعالية الوزن الرسمية، الجمعة المقبل، تليها نزالات التصفيات ونصف النهائي، السبت، على أن تختتم البطولة بإقامة الأدوار النهائية، الأحد، في جدول مكثف يختبر جاهزية اللاعبين بدنياً وذهنياً على مدار ثلاثة أيام متتالية.



ويضم المنتخب قائمة من اللاعبين واللاعبات في مختلف الأوزان، حيث يشارك في فئة الرجال كل من: راشد محمد الشحي (56 كجم)، عبدالرحمن سيدنا (56 كجم)، عبدالرحمن عبدالحق (62 كجم)، أحمد خليفة أنديز (69 كجم)، فيصل الواحدي (69 كجم)، سعيد حمد الكبيسي (85 كجم)، عمار خليل الحوسني (94 كجم)، عبدالله أحمد الكبيسي (94 كجم)، وراشد محمد الهيمني (+94 كجم)، فيما تضم قائمة السيدات: مريم عدنان علي (45 كجم)، بلقيس عبدالكريم (48 كجم)، العنود إبراهيم الحربي (48 كجم)، وميرة حسن علي الحوسني (52 كجم).



ويخضع المنتخب لبرنامج إعداد متكامل، يتناسب مع طبيعة المنافسة ومستواها الدولي، مع التركيز على الجوانب الفنية والتكتيكية، إلى جانب تعزيز الجاهزية البدنية والذهنية، بما يضمن دخول اللاعبين المنافسات بأفضل مستوياتهم، خصوصاً في ظل تقارب المستويات بين نخبة اللاعبين المشاركين عالمياً.



من جانبه أكد مبارك صالح المنهالي، مدير الإدارة الفنية في اتحاد الإمارات للجوجيتسو، أن البطولة محطة أساسية ضمن برنامج الإعداد السنوي، نظراً لقوة المنافسات، وتنوع المدارس الفنية المشاركة، مشيراً إلى أن الوجود في مثل هذه البطولات يسهم في بناء قاعدة معرفية دقيقة حول مستويات المنافسين، ويعزز من قدرة الجهاز الفني على تطوير الخطط والاستراتيجيات المستقبلية.

وقال: «نتطلع إلى هذه المشاركة من منظور استراتيجي يتجاوز النتائج المباشرة، حيث تمثل فرصة لقياس تطور اللاعبين في بيئة تنافسية عالية، والوقوف على مدى جاهزيتهم للتفوق على أبطال عالميين، كما تتيح لنا قراءة متغيرات المشهد الدولي، وهو ما ينعكس على تحسين منظومة الإعداد، وضمان استدامة التميز الإماراتي في هذه الرياضة».



وأضاف: «إن تزامن هذه المشاركة مع مشاركة أخرى للمنتخب في دورة الألعاب الآسيوية الشاطئية يجسد قدرة الاتحاد على إدارة مسارين تنافسيين متوازيين بكفاءة عالية، وإعداد مجموعات متعددة من المواهب، وفق أهداف فنية وتنافسية استراتيجية، بما يعد مؤشراً واضحاً على نضج المنظومة الفنية وتكاملها.»



بدوره أوضح إبراهيم الحوسني، مدرب المنتخب الوطني، أن البرنامج التحضيري يركز على التفاصيل الفنية الدقيقة المرتبطة بإدارة النزالات عالية المستوى، والتحكم في الإيقاع، واستثمار نقاط القوة لدى كل لاعب، وفق فئته الوزنية.



وقال: «نعمل على محاكاة سيناريوهات متنوعة للنزال، مع التركيز على التفاصيل الصغيرة، التي تصنع الفارق في النزالات المتقاربة. اللاعبون يظهرون التزاماً عالياً، واستجابة واضحة للتعليمات الفنية، ونسعى إلى تقديم أداء قوي يعكس حجم العمل، الذي يتم إنجازه خلال فترة الإعداد».



وتأتي هذه المشاركة ضمن استراتيجية اتحاد الإمارات للجوجيتسو الرامية إلى ترسيخ حضور الدولة على الساحة الدولية، وتعزيز جاهزية اللاعبين من خلال الاحتكاك المباشر مع مدارس وأساليب متنوعة، بما يسهم في تطوير الأداء الفني، ورفع كفاءة التعامل مع الضغوط في البطولات الكبرى.