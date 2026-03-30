الجولة الثانية من بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو تنطلق الجمعة





تنطلق، الجمعة المقبل، منافسات الجولة الثانية من النسخة الثالثة لبطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو لفئة البدلة، والتي تقام خلال الفترة من 3 إلى 5 أبريل المقبل في مجمع زايد الرياضي بإمارة الفجيرة، بمشاركة واسعة من لاعبي ولاعبات الأندية والأكاديميات من مختلف الفئات العمرية.



وأوضح اتحاد الإمارات للجوجيتسو أن منافسات الجولة الثانية تنطلق يوم الجمعة 3 أبريل بنزالات فئات تحت 18 عاماً، والكبار، والأساتذة للرجال والسيدات، في حين يشهد يوم السبت الموافق 4 أبريل نزالات فئات تحت 14 و16 عاماً للبنين والبنات، على أن تختتم المنافسات يوم الأحد 5 أبريل بمنافسات فئات تحت 12 عاماً والبراعم، ضمن أجواء تنافسية تسهم في تعزيز الحضور المجتمعي وتفاعل العائلات مع أبنائها المشاركين.



وتواصل البطولة أداء دور بارز في مسيرة تطوير رياضة الجوجيتسو في الدولة، من خلال توفير منصة فعّالة لاكتشاف المواهب وصناعة الأبطال، إلى جانب رفع جاهزية اللاعبين للاستحقاقات الخارجية عبر بيئة تنافسية متقدمة تسهم في صقل المهارات ورفع الكفاءة الفنية.



كما تعكس استضافة إمارة الفجيرة لهذه الجولة نهج الاتحاد في توزيع فعالياته على مختلف إمارات الدولة، بما يسهم في توسيع قاعدة الممارسة وتعزيز انتشار اللعبة، وإتاحة الفرصة أمام الجماهير لمتابعة النزالات من قرب، في إطار رؤية تهدف إلى ترسيخ مكانة الجوجيتسو كونها رياضة مجتمعية رائدة.



وأكّد محمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، أن بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو تعد ركيزة أساسية في دعم نمو اللعبة، من خلال دورها في تعزيز ثقافة الرياضة وتوسيع نطاق المشاركة المجتمعية.

وقال إن البطولة تواصل تقديم نموذج متكامل للعمل الرياضي عبر بيئة تنافسية عالية المستوى تسهم في تطوير أداء اللاعبين، وتعكس حرص الاتحاد على تنظيم بطولاته وفق أعلى المعايير الاحترافية، كما تعزز ارتباط العائلات بالرياضة بما ينسجم مع توجهات «عام الأسرة».



وتتضمن البطولة سلسلة من 8 جولات تقام على مدار الموسم في مختلف إمارات الدولة، بواقع 5 جولات لفئة البدلة و3 جولات لفئة بدون البدلة، ضمن منظومة متكاملة تهدف إلى تطوير اللاعبين وتعزيز تنافسية الأندية، وترسيخ مكانة الجوجيتسو كونها رياضة رائدة في المجتمع.