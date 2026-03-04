إقبال كبير على المشاركة بمنافسات الجوجيتسو ببطولة منصور بن زايد الرمضانية

أكد اتحاد الإمارات للجوجيتسو وجود إقبال كبير على التسجيل والمشاركة في منافسات الجوجيتسو ضمن بطولة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان الرمضانية – الوثبة 2026، لفئات تحت 14 و16 و18 عاماً، وفئة الكبار، مشيراً إلى نجاح المنافسات الأولى التي أُقيمت مساء أمس لفئتي تحت 14 و16 عاماً.

وقال محمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، إن تزامن البطولة مع «عام الأسرة» يجسد رؤية القيادة الرشيدة بأن تكون الأسرة الإماراتية محور التطور والتنمية والازدهار، بما يعزز التفاعل المجتمعي، ويرسخ ثقافة التماسك الأسري، ويحفز أفراد المجتمع على التفاعل مع البرامج والمبادرات الداعمة لجودة الحياة واستدامة الصحة.

وأضاف أن رياضة الجوجيتسو حققت تطوراً نوعياً وانتشاراً مجتمعياً واسعاً، بفضل دعم القيادة الرشيدة وحرص الأسر على تشجيع أبنائها على المشاركة والتطور، لاسيما بعد أن أصبحت الرياضة الوطنية للدولة وأوضح أن تزايد أعداد المشاركين في المنافسات الأولى يؤكد المكانة الراسخة للعبة في المجتمع.

وأشاد الظاهري بفكرة إقامة البطولة، التي تشهد مشاركة أكثر من 5000 رياضي ورياضية في 16 منافسة، مؤكداً أنها تمثل حدثاً رياضياً كبيراً في ظل التنوع الواسع في الرياضات التنافسية، وتزايد أعداد المشاركين من مختلف أنحاء الدولة وفي جميع الفئات العمرية.

من جانبهم، أعرب عدد من المشاركين عن تقديرهم للجنة المنظمة لإدراج منافسات الجوجيتسو ضمن فعاليات البطولة، مؤكدين أن الأجواء الرمضانية في الوثبة أضفت طابعاً مميزاً على المنافسات.

وأوضح اللاعب خلفان المرزوقي من أكاديمية «777» أنه أحرز المركز الثالث بعد منافسات قوية شهدت حضوراً جماهيرياً لافتاً من العائلات.

وأعرب اللاعب سيف جمعة من نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس عن سعادته بحصد المركز الأول والميدالية الذهبية، مشيراً إلى أن المنافسة في أجواء رمضان شكلت دافعاً إضافياً لتقديم أفضل مستوى.

بدورها، وصفت اللاعبة غياهيب الراشدي من نادي العين، المشاركة في البطولة بأنها محطة محفزة لكل رياضي ورياضية، في ظل تنوع المنافسات وجودة التنظيم، إلى جانب حضور أولياء الأمور لدعم أبنائهم.

وأعربت عن سعادتها بحصد الميدالية الذهبية، مؤكدة أن المشاركة في البطولة تجربة مميزة في مسيرتها الرياضية.