بني ياس بطلاً لكبار الجوجيتسو في بطولة ند الشبا الرياضية

اختتمت الأربعاء منافسات الجوجيتسو، التي نظمها اتحاد الإمارات للجوجيتسو بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي ضمن فعاليات النسخة الثالثة عشرة من دورة ند الشبا الرياضية، وذلك من خلال نزالات فئة الكبار، التي عكست النمو المتزايد لرياضة الجوجيتسو في الدولة.

واتسمت نزالات اليوم الختامي بتقارب واضح في المستويات بين لاعبي الأحزمة المتقدمة، ما جعل حسم المواجهات مرهوناً بالتفاصيل الفنية الدقيقة والخبرة في إدارة مجريات النزال، ما يجسد التطور النوعي الذي بلغته مستويات اللاعبين على الساحة المحلية.

حضر المنافسات، الشيخ عبدالرحمن بن سلطان بن كايد القاسمي، وسعادة يوسف عبدالله البطران عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو، وعادل البناي رئيس اللجنة الفنية لدورة ند الشبا الرمضانية، وعبدالله سالم الزعابي مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي لدى الاتحاد.

وفي النتائج النهائية لفئة الكبار، أحرز نادي بني ياس المركز الأول، تلاه نادي العين في المركز الثاني، فيما جاءت أكاديمية M.O.D في المركز الثالث.

وأكد سعادة يوسف عبدالله البطران، أن بطولة ند الشبا تواصل ترسيخ دورها كإحدى محطات التنافس المحلي المميزة التي تجمع بين المستوى الفني المرتفع والحضور المجتمعي الواسع، مشيرا إلى أنها تمثل نموذجاً متكاملاً للرياضة التي تنطلق من المجتمع وتعود إليه، حيث يلاحظ في كل نسخة تزايد ارتباط العائلات بمسيرة أبنائها الرياضية، بما ينسجم مع توجهات "عام الأسرة" في ترسيخ الرياضة كأسلوب حياة مشترك.

وأضاف أن نزالات فئة الكبار عكست تطوراً واضحاً في الوعي التكتيكي وإدارة التفاصيل داخل النزال، ما يؤكد نجاح منظومة إعداد اللاعبين في الأندية، ويمنح مؤشراً إيجابياً على جاهزية عناصر النخبة للاستحقاقات المقبلة، في ظل قاعدة متنامية من الممارسين الذين يجسدون القيم الأصيلة لهذه الرياضة.

من جانبها، أكدت البطلة العالمية شمّا الكلباني، لاعبة نادي العين /حزام بني/ التي حصدت ذهبية وزن 62 كجم، أن بطولة ند الشبا تضع اللاعب أمام اختبارات صعبة ومتتالية مع منافسين من أعلى المستويات، ما يفرض قراءة دقيقة لكل مواجهة منذ اللحظة الأولى.

وأوضحت أنها اعتمدت في نزالاتها على فرض نسق اللعب الذي يناسب أسلوبها، مع الحفاظ على الثبات الذهني عند التحولات الحاسمة، مشيرة إلى أن التتويج في هذه البطولة يحمل قيمة مضاعفة، لأنه يأتي في بطولة قوية تشكل معياراً حقيقياً لقياس الجاهزية قبل الاستحقاقات المقبلة.