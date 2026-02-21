العين بطلاً لمنافسات الجوجيتسو في «تحدي حفيت الرياضي»



توج نادي العين للجوجيتسو بلقب بطولة الجوجيتسو ضمن «تحدي حفيت الرياضي»، فيما حل نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس وصيفاً، ونادي الجزيرة للجوجيتسو ثالثاً، وذلك في ختام المنافسات التي أقيمت بنادي العين للجوجيتسو الجمعة، بمشاركة واسعة من لاعبي فئات تحت 14 و16 و18 عاماً من مختلف أندية وأكاديميات الدولة.



وجرت النزالات بنظام الحزام المفتوح، ما عزز مستوى التحدي بين المشاركين، وأتاح للاعبين الاحتكاك بمدارس وأساليب متنوعة، وأسهم في رفع المستوى التنافسي بين مختلف الفئات السنية.



وأكد فهد علي الشامسي، الأمين العام لاتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، أن إدراج رياضة الجوجيتسو ضمن «تحدي حفيت الرياضي» يعكس دورها المتنامي في تعزيز أنماط الحياة الصحية في المجتمع، مشيراً إلى أن البطولة تكتسب في «عام الأسرة» بعداً خاصاً يعزز ممارسة الرياضة كأسلوب حياة عائلي مشترك، ويمنح الأبناء فرصة النمو في بيئة تحفز على الانضباط والثقة بالنفس. وأضاف أن الاتحاد يحرص على أن تكون الجوجيتسو جزءاً من ثقافة الأسرة اليومية بما يسهم في إعداد جيل متوازن بدنياً وذهنياً.



من جانبه، أوضح سعيد عبدالله أحمد الجابري، عضو اللجنة العليا المنظمة لـ«تحدي حفيت الرياضي» أن التحدي يشكل مظلة مجتمعية متكاملة تجمع مختلف الألعاب والفئات، وتمنح الرياضيين فرصاً واسعة للمشاركة والتنافس، لافتاً إلى أن منافسات الجوجيتسو تحظى بحضور بارز ضمن أجندة التحدي لما تتميز به من شعبية متنامية ومستوى تنافسي عالٍ، في إطار السعي لتقديم تجربة رياضية متكاملة تعكس حيوية الحركة الرياضية في منطقة العين.



بدوره، أكد زايد الكعبي، مدرب نادي العين للجوجيتسو، أن البطولة تمثل محطة فنية مهمة لتقييم مستويات اللاعبين وتعزيز جاهزيتهم التنافسية، مشيراً إلى مشاركة النادي بنحو 150 لاعباً من مختلف الفئات، وقال: «المنافسات بنظام الحزام المفتوح توفر احتكاكاً مباشراً بين مستويات متنوعة، ما ينعكس إيجاباً على تطوير الأداء واكتساب الخبرة، خصوصاً لدى الفئات السنية. نشارك بعدد كبير من اللاعبين بهدف منحهم فرصة المنافسة وقياس جاهزيتهم، ونتطلع إلى تقديم أفضل المستويات والمنافسة على اللقب.



وقال عمر محمد بشير، والد اللاعب أمير من نادي العين لفئة تحت 14 عاماً: إن مشاركة ابنه في منافسات الجوجيتسو ضمن «تحدي حفيت الرياضي» عززت ثقته بنفسه وقدرته على التعامل مع أجواء المنافسة، مشيراً إلى تطور واضح في التزامه بالتدريب واستعداده للنزالات، وقال: «لاحظنا خلال هذه البطولة تحديداً تغيراً في طريقة تعامل أمير مع المنافسة، حيث أصبح أكثر تركيزاً وهدوءاً قبل النزال وأكثر تقبلاً للنتائج. إن حرصنا كأسرة على الحضور ومساندته كان له أثر كبير في دعمه معنوياً وتشجيعه على الاستمرار والتطور».



كما أعرب لاعب نادي العين راشد محمد الحمادي، الحاصل على برونزية فئة تحت 16 عاماً وزن 55 كجم، عن اعتزازه بالميدالية، مشيراً إلى أن النزالات بنظام الحزام المفتوح كانت مليئة بالتحدي، وقال: «واجهت في هذه البطولة لاعبين بأساليب مختلفة، وكان علي التركيز والتكيف مع كل نزال. نظام الحزام المفتوح منحني فرصة الاحتكاك بمستويات متنوعة، وهذا ساعدني على اكتساب خبرة أكبر وتحسين أدائي. سعيد بتحقيق الميدالية، وأشكر مدربي على دعمهم خلال المنافسات».



واختتمت البطولة فعالياتها وسط أجواء تنافسية وحضور جماهيري لافت، عكس المكانة المتنامية لرياضة الجوجيتسو ضمن الفعاليات الرياضية المجتمعية في منطقة العين.