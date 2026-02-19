مشاركة واسعة في منافسات الجوجيتسو ببطولة «تحدي حفيت الرياضي» الرمضانية



تنطلق الجمعة منافسات الجوجيتسو ضمن «تحدي حفيت الرياضي» في نادي العين للجوجيتسو – القطارة، بمشاركة واسعة من لاعبي فئات تحت 14 و16 و18 عاماً من مختلف أندية وأكاديميات الدولة، في مشهد يجسد الحضور المتنامي لرياضة الجوجيتسو في الفعاليات المجتمعية، ومكانتها رياضة وطنية راسخة.



وتقام المنافسات بنظام الحزام المفتوح، في تجربة تنافسية تعزز تنوع النزالات، وتمنح اللاعبين فرصاً أوسع لاختبار جاهزيتهم الفنية والبدنية، بما يسهم في صقل مهاراتهم ورفع مستوياتهم استعداداً للاستحقاقات المقبلة.



وتشكل المنافسات، التي تقام في إطار فعاليات «تحدي حفيت الرياضي»، محطة مهمة في برنامج بطولات الاتحاد خلال الشهر الفضيل، لما توفره من بيئة تنافسية محفزة للفئات السنية، وتسهم في تعزيز قيم الالتزام والانضباط وروح التحدي لدى اللاعبين، إلى جانب دعم استمرارية النشاط البدني خلال شهر رمضان، في أجواء أسرية ومجتمعية داعمة.



وأكد عبدالله سالم الزعابي، مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في اتحاد الإمارات للجوجيتسو، أن البطولة تعكس التلاقي بين رسالة الاتحاد المجتمعية وبرامجه التنافسية، لافتاً إلى أن الاستثمار في فئات الأشبال والناشئين يمثل ركيزة رئيسية في استراتيجية تطوير المواهب واستدامة الإنجازات.



من جانبه أعرب اللاعب سيف البلوشي، حزام بنفسجي من نادي الجزيرة، المشارك في فئة تحت 18 عاماً، عن تطلعه لخوض المنافسات، مؤكداً أهمية البطولة في تطوير مستواه واكتساب خبرات جديدة. وقال: «المشاركة في البطولات الرمضانية تحمل تجربة مختلفة، إذ تمتزج فيها روح التحدي بأجواء مجتمعية محفزة».



وتأتي البطولة في سياق سلسلة البطولات التي يشارك في تنظيمها اتحاد الإمارات للجوجيتسو خلال شهر رمضان المبارك، وتشمل أيضاً منافسات الجوجيتسو في «بطولة ند الشبا الرمضانية» بدبي يومي 24 و25 فبراير، إلى جانب بطولة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للجوجيتسو ضمن مهرجان الشيخ زايد بمنطقة الوثبة في 3-5 مارس في إطار حرصه على توسيع قاعدة الممارسة، وتعزيز حضور الرياضة في الأجندة المجتمعية خلال الشهر الفضيل.



وتؤكد هذه البطولات استمرار جهود الاتحاد في ترسيخ ثقافة الرياضة المجتمعية، ودعم مسيرة الأجيال الصاعدة، بما يعزز مكانة رياضة الجوجيتسو على المستويين المحلي والدولي.