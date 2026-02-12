انطلاقة قوية لمنافسات الجوجيتسو في «ألعاب الماسترز أبوظبي 2026»



شهدت «مبادلة أرينا» الخميس انطلاق منافسات الجوجيتسو ضمن برنامج «ألعاب الماسترز أبوظبي 2026»، حيث أقيمت على البساط نزالات فئتي الحزامين الأبيض والأزرق للاعبين فوق 30 عاماً، في مشهد رياضي يعكس التميز في التنظيم، والحرص على استدامة الرياضة كأسلوب حياة لا يرتبط بعمر محدد.



حضر المنافسات وشارك في تتويج الفائزين سعادة عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي وعضو اللجنة العليا المنظمة لألعاب الماسترز أبوظبي 2026، وخواكيم ثومفارت المدير العام للاتحاد الدولي للجوجيتسو، وفهد علي الشامسي الأمين العام للاتحادين الإماراتي والآسيوي للجوجيتسو وعبدالله سالم الزعابي مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي لدى الاتحاد، ونورة المنهالي مدير مكتب التدريب في مجلس أبوظبي الرياضي.



واتسمت نزالات اليوم الأول بإيقاع قوي وروح عالية، وخبرات متراكمة، واحترام متبادل بين اللاعبين، في صورة جسدت المعنى الحقيقي للرياضة بوصفها تجربة إنسانية متكاملة قبل أن تكون منافسة على الميداليات. وتواصلت أجواء الحماس وسط حضور عائلي لافت أضفى بعداً مجتمعياً مميزاً، يعكس مكانة رياضة الجوجيتسو في وجدان الأسرة الإماراتية والمجتمع الرياضي الدولي.

وأكد خواكيم ثومفارت المدير العام للاتحاد الدولي للجوجيتسو أن إدراج اللعبة ضمن برنامج «ألعاب الماسترز أبوظبي 2026» يمثل خطوة مهمة في مسار تعزيز حضور رياضة الجوجيتسو على مستوى الفئات العمرية المختلفة، مشيراً إلى أن التعاون مع الاتحاد الدولي أسهم في ترسيخ الأسس التنظيمية للمنافسات وضمان إقامتها وفق أعلى المعايير المعتمدة عالمياً، بما ينسجم مع المكانة المميزة التي تتمتع بها العاصمة أبوظبي في استضافة وتنظيم أبرز البطولات.



وأوضح أن فئة الماسترز في الجوجيتسو تمتلك إمكانات كبيرة، لافتاً إلى أن هذه الفئة تحظى باهتمام متزايد خلال الأعوام الأخيرة من قبل الاتحادات، مع نجاح العديد من الفعاليات المخصصة لها في استقطاب أعداد كبيرة من المشاركين حول العالم.



وبين أن نظام الأحزمة المعتمد في الجوجيتسو يمنح اللاعبين فرصة التدرج والمنافسة ضمن فئات تتناسب مع خبراتهم ومستوياتهم، الأمر الذي يجعل الرياضة متاحة حتى لمن يبدأ ممارستها في مراحل عمرية متقدمة، ويوفر بيئة داعمة لتعزيز روح الاستمرارية والالتزام.



بدوره قال فهد علي الشامسي الأمين العام للاتحادين الإماراتي والآسيوي للجوجيتسو: «ما شهدناه اليوم يعبر بوضوح عن الرسالة الجوهرية لألعاب الماسترز، لا سيما أن الجوجيتسو تجسد نموذجاً حياً لاستمرارية الرياضة في حياة الإنسان. ويعكس هذا التفاعل وعياً متزايداً بأهمية الحفاظ على نمط حياة نشط، ويؤكد أن أبوظبي توفر منصة رياضية شاملة لمختلف الفئات العمرية ضمن بيئة تنافسية ملهمة».



وأضاف: «الطبيعة الخاصة لرياضة الجوجيتسو، التي تجمع بين الجهد البدني والتركيز الذهني، تجعلها من أكثر الرياضات انسجاماً مع مفهوم الاستدامة الرياضية الذي تقوم عليه ألعاب الماسترز».



من جانبه، أعرب اللاعب الإماراتي سلطان البلوشي (حزام أزرق)، المتوج بذهبية فئة فوق 30 عاماً (تحت 120 كجم)، عن اعتزازه بالمشاركة، قائلاً: «البطولات المخصصة لفئة الماسترز لها قيمة خاصة بالنسبة لنا، لأن كثيراً من اللاعبين في هذه المرحلة العمرية يوازنون بين العمل والأسرة والتدريب. وعندما تكون المنافسة موجهة لفئتنا، نشعر بأن جهودنا وتضحياتنا تجد المساحة التي تستحقها».



وأضاف: «المنافسة تجمع لاعبين يتشاركون خلفيات وتجارب متقاربة، وهذا يمنحك دافعاً للاستمرار والتطور. مثل هذه البطولات تفتح الباب أمام من بدأ الجوجيتسو في سن متأخرة ليختبر نفسه بثقة، وتؤكد أن الشغف بالرياضة لا يرتبط بعمر، بل بالالتزام والاستمرارية».



وتتواصل المنافسات غداً بإقامة نزالات فئات الأحزمة البنفسجي والبني والأسود، في انتظار المزيد من التشويق على بساط الجوجيتسو ضمن «ألعاب الماسترز أبوظبي 2026».