الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس يحتفي بـ 72 بطل جوجيتسو متميز ويكرم «النجار»

احتفى مجلس ادارة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس بنخبة من اللاعبين الذين نالوا ميداليات ثمينة خلال المشاركة في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو والتي اختتمت مؤخراً في العاصمة أبوظبي، بتنظيم إتحاد الإمارت للجوجيتسو.

كما كرم النادي لاعبه حمدان النجار الفائز بجائزة افضل لاعب مواطن ناشيء في جائزة ابوظبي العالمية للجوجيتسو

ونجح لاعبي النادي من نيل 72 ميدالية ملونة خلال المنافسات، شهد الحفل الذي اقيم في مقر النادي في الرمثاء أحمد عبدالرحمن العويس رئيس مجلس ادارة النادي، وعبيد العسم السويدي عضو مجلس الادارة، والمهندسة هنادي خليفة الكابوري المدير التنفيذي وعدد من القيادات الرياضية وأسر اللاعبين المتوجين.

من جهته، وصف أحمد العويس، الميداليات المتحققة بالثمينة والمهمة وإنها زينت سجل النادي بانجازات تاريخية كونها تحققت في أقوى بطولات الحوجيتسو في العالم ووسط مشاركة 9000 لاعب من 137 دولة في العالم وشارك فيها ابطال عالميون، كما ثمن دعم ومتابعة مجلس الشارقة الرياضي، مما ساهم بمواصلة العطاء وفقا لرؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الاعلى حاكم الشارقة، مبيناً أن النادي له ثقل نوعي على الساحة العالمية لرياضة الحوجيتسو، كما أن مجلس الادارة ولجنة التخطيط الإستراتيجي للنادي يعملان على تعزيز ذلك بافضل البرامج والمواصفات العالمية من خلال الابتكار واستشراف المستقبل لتحقيق الاستدامة الرياضية في الجوجيتسو، وكذلك العمل على عكسها بشكل موازي في باقي الرياضات من خلال تعزيز بيئته الرياضية بافضل سبل النجاح ومواصلة استكشاف المواهب المواطنة، إلى جانب دعم اللاعبين بالخبرات التدريبية المميزة وتوفير فرص قوية للتنافس في البطولات، فضلاً عن دراسة نقاط القوة لتعزيزها ومعالجة التحديات.

كما عبر رئيس مجلس ادارة النادي، عن سعادته بالعمل الجامعي لروح الفريق الواحد مبينا ان كل فرد في النادي يؤدي دوراً مهماً ساهم بتحقيق النجاح.