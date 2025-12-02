«دولي الجودو» يختتم اجتماعاته في أبوظبي ويعلن أجندة بطولاته القادمة



اعتمد مجلس إدارة الاتحاد الدولي للجودو، خلال اجتماعه أمس في أبوظبي برئاسة ماريوس فايزر، روزنامة منافسات الموسم الجديد لعام 2026، وتنظيم 90 فعالية رياضية في 50 دولة. وأعلن الاتحاد انطلاق فعالياته خلال الفترة من 23 يناير إلى 7 ديسمبر 2026، بالعديد من المنافسات البارزة، من بينهما بطولة أبوظبي «غراند سلام»، من 29 إلى 31 أكتوبر المقبل، بالتزامن مع الاحتفالات بيوم الجودو العالمي، الذي يقام يوم 28 أكتوبر سنوياً، وتنظيم أول بطولة «جراند سلام»، في مدينة لوزان السويسرية، من 28 إلى 30 أغسطس 2026.



كما تم اعتماد التقارير الفنية والتنظيمية والمالية والتسويقية. ووجه الاتحاد الشكر إلى دولة الإمارات على النجاح التنظيمي لبطولة أبوظبي «غراند سلام»، وأشاد بجهود اتحاد الإمارات للجودو في هذا المجال.