انطلاقة قوية لمنافسات «أبوظبي غراند سلام للجودو» في أبوظبي



انطلقت اليوم فعاليات بطولة أبوظبي غراند سلام للجودو 2025، على صالة مبادلة أرينا، برعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، بمشاركة 373 لاعباً ولاعبة من 52 دولة. وشهدت الجولة الافتتاحية خسارة بطلة كوسوفو والمصنفة الأولى عالمياًً لوزن 52 كجم، ديستريا كراسنيكي، أمام نظيرتها المجرية ريكا بوب، لتضمن تأهلها إلى الأدوار النهائية.

وأسفرت منافسات الدور التمهيدي للوزن الخفيف تحت 60 كجم عن فوز سيمون قسطنطين لاعب منتخبنا الوطني على بطل كازاخستان شامشادين، وعلى الألماني هيدرا، قبل أن يتعرض لخسارتين أمام الروسي أيوب لييف، وفي ملحق الترضية في مواجهة البلجيكي فيراستراتن.



كما خسر لاعب منتخبنا نارمند بيان في الدور التمهيدي لمنافسات وزن تحت 66 كجم، أمام بطل روسيا مراد تشوفايانوف، وتعرضت اللاعبة بشيرات خرودي للخسارة في وزن تحت 52 كجم أمام بطلة هولندا كرافيل.

وفي منافسات وزن تحت 66 كجم خسر لاعب منتخبنا صقر العتيبي أمام الألماني نيكولاس، كما خسر زميله حميد ماتلاي من بطل أذربيجان روسلان.



وتستأنف غداً البطولة بمنافسات الخفيف المتوسط، ويخوض خلالها منتخبنا 5 نزالات في الدور التمهيدي على مستوى فئة الرجال، لكل من كريم عبداللطيف، ومحمد يزبيك، وناجي يزبيك في منافسات «وزن تحت 73 كجم»، ويلعب طلال شفيلي وعمر مراد في وزن تحت 81 كجم.



حضر حفل الافتتاح معالي جبر محمد غانم السويدي، وزير دولة، ومحمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس اتحاد الإمارات للجودو رئيس اللجنة العليا المنظمة، وماريوس فايزر، رئيس الاتحاد الدولي، وعبيد العنزي، نائب رئيس الاتحاد الدولي رئيس الاتحاد الكويتي، بالإضافة إلى عدد من أعضاء الاتحاد الدولي، ورؤساء الاتحادات.