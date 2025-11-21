أبوظبي «غراند سلام» للجودو تبدأ فعالياتها بمنافسات «الوزن الخفيف»



أكد اتحاد الإمارات للجودو اعتماد انطلاق فعاليات بطولة أبوظبي «غراند سلام» بمنافسات الوزن الخفيف، الجمعة المقبل. وأوضح اكتمال كل الترتيبات والإجراءات الفنية والتنظيمية لانطلاق البطولة التي ينظمها الاتحاد، برعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، وإشراف الاتحاد الدولي بصالة «مبادلة أرينا»، في أبوظبي خلال الفترة من 27 إلى 30 نوفمبر الجاري، بمشاركة أكثر من 400 لاعب ولاعبة من 53 دولة. وأشار الاتحاد إلى إغلاق باب التسجيل للمشاركة في البطولة عند بدء مراسم القرعة في أبوظبي، الخميس المقبل، بمشاركة ممثلي المنتخبات المشاركة.



وقال الدكتور ناصر التميمي، أمين السر العام للاتحاد، أمين صندوق الاتحاد الدولي، مدير البطولة، إن جميع اللجان العاملة تضطلع بمهامها المقررة لوضع كل التدابير الخاصة باستقبال الوفود، وتوفير متطلبات المشاركة كافة، بمتابعة محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس الاتحاد رئيس اللجنة العليا المنظمة.



وأعلن وصول وفد الاتحاد الدولي برئاسة ماريوس فايزر، وأعضاء مجلس الإدارة والمكتب التنفيذي، ورؤساء الوفود الشقيقة والصديقة والمنتخبات المشاركة اعتباراً من الأربعاء المقبل.

ولفت إلى أن منتخبنا الوطني يواصل إعداده المكثف في معسكره الحالي بأبوظبي، ضمن خطة الجهاز الفني، للوصول إلى أفضل مستويات الجاهزية ترقباً لقرعة منافسات البطولة، بالإضافة إلى مشاركة المنتخب الصيني بعدد 11 لاعباً ولاعبة من أبرز نجومه تصنيفاً في القائمة الدولية.