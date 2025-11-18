أبوظبي تستضيف اجتماع الاتحاد الدولي للجودو أول ديسمبر



تستضيف أبوظبي اجتماع الاتحاد الدولي للجودو في الأول من ديسمبر المقبل، لاستعراض روزنامة الموسم المقبل، واعتماد القوانين الجديدة. وأعلن اتحاد الإمارات للجودو أنه تم وضع كل الترتيبات، لاستضافة الاجتماع، بحضور ماريوس فايزر، رئيس الاتحاد الدولي، على هامش بطولة أبوظبي «غراند سلام»، المقررة خلال الفترة من 27 إلى 30 نوفمبر الجاري، برعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين.



واستعرض محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس اتحاد الإمارات للجودو، رئيس اللجنة العليا المنظمة لبطولة أبوظبي «غراند سلام»، خلال اتصال هاتفي مع رئيس الاتحاد الدولي، آخر التطورات الخاصة بالبطولة، واستضافة الاجتماع، وإجراء مراسم قرعة البطولة يوم 27 نوفمبر الجاري، عبر تقنية «الاتصال المرئي».

وأشار الدرعي إلى أن رئيس الاتحاد الدولي أكد ثقته بالنجاح التنظيمي للبطولة، بفضل البنية التحتية العصرية، والمنشآت الحديثة في دولة الإمارات، لا سيما مع تزايد عدد المشاركين «حتى الآن» إلى 60 دولة، للمنافسة في واحدة من أهم البطولات الأربع الكبرى لموسم 2025 - 2026.