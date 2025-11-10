«الجودو» يعتمد مشاركة 3 لاعبين في بطولة زغرب «غراند بري»



اعتمد مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجودو، مشاركة 3 لاعبين في بطولة زغرب «غراند بري»، التي يستضيفها الاتحاد الكرواتي بإشراف الاتحاد الدولي خلال الفترة من 14 إلى 16 نوفمبر الجاري بمشاركة نحو 50 دولة. وأعلن الاتحاد، أن القائمة تضم سيمون قسطنطين «وزن تحت 60 كجم»، وإليزا ليتيف، «وزن تحت 78 كجم»، وإيرينا خوبو «وزن تحت 48 كجم».



كما قرر الاتحاد إطلاق مرحلة الإعداد لمنتخبنا الوطني في إيطاليا غداً، بعد اختتام مشاركته في دورة ألعاب التضامن الإسلامي المقامة حالياً بالعاصمة السعودية الرياض، والتي حقق خلالها نتائج مميزة. وقال محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس الاتحاد، إن معسكر المنتخب الأول في إيطاليا سيستمر لمده 10 أيام، استعداداً لبطولة أبوظبي «جراند سلام»، التي ينظمها الاتحاد خلال الفترة من 27 إلى 29 نوفمبر الجاري بصالة «مبادلة أرينا» بمدينة زايد الرياضية في أبوظبي.