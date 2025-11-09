«الجودو» يرفع حصاد الإمارات إلى 4 ميداليات بألعاب التضامن الإسلامي



ارتفع رصيد الإمارات إلى 4 ميداليات ملونة في النسخة السادسة من دورة ألعاب التضامن الإسلامي التي تستضيفها الرياض، عاصمة المملكة العربية السعودية، بمشاركة 3000 لاعب ولاعبة من 57 دولة، وتشارك فيها الإمارات بـ14 رياضة، حيث نجح وفدنا في حصد ميدالية ذهبية و3 ميداليات برونزية حتى الآن، جميعها في رياضة الجودو، لتتصدر الإمارات ترتيب الدول العربية في الحدث محتلة المركز السادس بجدول الميداليات.

وتوج محمد يزبيك، لاعب منتخبنا الوطني للجودو، بالميدالية البرونزية عقب فوزه على فاي أليكس، لاعب غامبيا، ضمن منافسات وزن 73 كغ، كما أحرز لاعب منتخبنا الوطني للجودو نارمند بيان الميدالية البرونزية في منافسات وزن 66 كغ، عقب فوزه المستحق على نظيره المغربي عبدالرحمن بوشيطة. وكانت بشيرات خرودي، لاعبة منتخبنا الوطني للجودو، قد توجت بالميدالية الذهبية، أمس السبت، بفوزها علي بطلة كازاخستان إيوفا تولجاناي في نزالات وزن تحت 52 كغ.



من جانبه، صرح محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس اتحاد الإمارات للجودو، بأن تفوق جودو الإمارات في مختلف المحافل الرياضية الإقليمية والدولية ما كان له أن يتحقق لولا الدعم المستمر والمباشر من القيادة الرشيدة للقطاع الرياضي، والذي يمثل استثماراً للرؤية الثاقبة والتوجيهات الحكيمة بضرورة الاهتمام بتلك الشريحة المهمة، وتوفير متطلبات الإبداع والتألق على المستويات كافة، وما تحقق أخيراً على مستوى الجودو يؤكد أن دولة الإمارات هي موطن الجودو في العقود الأخيرة من خلال الشراكة مع الاتحاد الدولي للجودو والاتحادات الإقليمية.



وأضاف الدرعي أن التطور الملحوظ الذي تعيشه اللعبة يؤكد أن استراتيجية الاتحاد وخططه ورؤيته المستقبلية تسير بخطى راسخة بفضل جهود وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية الوطنية، ومتابعة المجالس الرياضية والأندية الأعضاء وكل أعضاء الاتحاد ومنتسبيه، والذي جعل جودو الإمارات في صدارة الدول العربية في اليوم الأول لمنافسات الجودو ضمن الدورة.

وهنأ الدرعي لاعبة المنتخب الوطني للجودو بشيرات خرودي لفوزها بالميدالية الذهبية الأولى للإمارات في فعاليات دورة التضامن، بجانب فوز كل من لاعبنا نارمند بيان ببرونزية منافسات وزن تحت 66 كغ، واللاعب محمد يزبيك ببرونزية وزن تحت 73 كغ، إضافة إلى الميدالية البرونزية الرابعة التي ستضاف إلى رصيد الدولة في الحدث عن طريق رياضة الجودو.



واختتم رئيس اتحاد الإمارات للجودو مؤكداً أن منافسات دورة التضامن الإسلامي التي توفرت لها كل متطلبات النجاح ستكون فرصة ذهبية لجودو الإمارات الذي يستعد لاستضافة بطولة أبوظبي غراند سلام للجودو، التي ينظمها الاتحاد برعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، وإشراف الاتحاد الدولي للجودو خلال الفترة من 27 إلى 29 نوفمبر الجاري بصالة مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية في أبوظبي، وسط مشاركة كبيرة من المنتخبات الشقيقة والصديقة، مواصلة لنجاحات الإمارات في توفير متطلبات النجاح لتلك البطولة السنوية، التي تحرص الاتحادات الرياضية المتقدمة في مجال اللعبة على المشاركة فيها لتوفر متطلبات النجاح، والتي تمثل محطة مهمة في «روزنامة» الاتحاد الدولي للجودو السنوية في تلك المنطقة، ما يؤكد أهمية دولة الإمارات كنقطة انطلاق لرياضة الجودو على مستوى المنطقة والشرق الأوسط والعالم منذ عقود.