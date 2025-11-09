ذهبية لجودو الإمارات في «التضامن الإسلامي» بالرياض

أحرزت بشيرات خرودي لاعبة المنتخب الوطني للجودو، الميدالية الذهبية الأولى للإمارات في دورة ألعاب التضامن الإسلامي «ISSA» لعام 2025، التي انطلقت، أمس، في العاصمة السعودية الرياض، وجاء تتويج لاعبتنا بعد فوزها على بطلة كازاخستان إيوفا تولجاناي في نزالات وزن تحت 52 كجم، لتحقق بطلتنا الميدالية الذهبية بجدارة وتضع جودو الإمارات ضمن منتخبات الصدارة.

وحرص محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس اتحاد الجودو على تهنئة اللجنة الأولمبية الوطنية واللاعبة الذهبية بشيرات التي واصلت تألقها في عام 2025، مؤكداً أن الفرصة ما زالت قائمة لحصد المزيد من الميداليات عن طريق رياضة الجودو خلال الدورة.