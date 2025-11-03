ذراع مكسور على بساط الجودو.. قصة عشق في حب الوطن



إنجاز تاريخي كبير عادت به بعثة الإمارات التي خاضت منافسات النسخة الثالثة من دورة الألعاب الآسيوية للشباب، واُختتمت فعالياتها قبل عدة أيام قليلة، في مملكة البحرين الشقيقة، 31 ميدالية ملونة، حصاد مشاركة ناجحة لأبطال الإمارات ليأتوا في المركز الأول عربياً والثامن بجدول الترتيب العام وسط مشاركة أكثر من 5000 رياضي من 45 دولة آسيوية، وهي الرسالة التي أكدت أن دولة الإمارات قادرة على صنع الفارق بجدارة وتسجيل الإنجازات باستحقاق وتميز.



الفوز الكبير لم يكن بعدد الميداليات وحدها، فهناك على بساط الجودو، يقف البطل الإماراتي الصغير، ليقدم درساً رائعاً في عشق الوطن وحب الإمارات، محمد ماجد خلف العويس ابن الـ 16 عاماً لاعب الجودو بالمنتخب الوطني ونادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، الذي تعرض للإصابة بالكسر في يده اليسرى خلال مباراته أمام منافسه التايلاندي في الوزن المفتوح، وأصر على استكمال اللقاء ورفض ترك البساط احتراماً لاسم بلده وعلمها الغالي، وبالفعل يفوز بالمباراة ويتأهل للعب على إحدى الميداليات، ومع إصراره على اللعب بالإصابة مؤكداً أنه يتحمل المسؤولية كاملة، ولن يرحل عن البساط احتراماً لاسم بلده الغالي، ورغم كافة المحاولات لإثنائه عن القرار إلا أنه أصر على اللعب، قبل أن يتم الفحص من قبل طبيب البطولة الذي رفض السماح للبطل الصغير بالمشاركة خوفاً من تفاقم الإصابة وقد تؤدي إلى أمور أكثر صعوبة، لينال موقف البطل الصغير الإشادة والثناء من البعثة بأكملها.



سلامة

يحكي البطل محمد العويس قائلاً: الحمد لله على كل شيء، والإصابة قدر وكنت أتمنى أن يكتب لي الله السلامة حتى المباراة التالية لأحصل على ميدالية أهديها لبلدي الإمارات والقيادة الرشيدة وأسرتي والاتحاد وإدارة النادي ومدربي وكافة زملائي، كنت مُصراً على اللعب وبكيت من أجل السماح لي بتكملة اللقاء حتى أثبت للجميع أن «عيال زايد» يضعون الوطن قبل الجميع، لم أنظر إلى إصابتي والنتائج المترتبة ومدى قدرتي على العودة إلى بساط الجودو، فقط كل ما كان يشغل تفكيري هو ألا أترك البساط ولدي أمل في فرحة بلادي، قدر الله وما شاء فعل والقادم أفضل إن شاء الله، وأقولها صراحة إن أمي وأبي علماني أن التعب في التمرين وألم الإصابات مهما كانا يذهبان مع الوقت ويبقى فقط الإنجاز الذي تحققه للوطن ويكتب بماء الذهب في سجلات التاريخ.

وأكد اللاعب محمد العويس أنه اختار ممارسة الجودو، بهدف تحقيق طموح والده في أن يصبح بطلاً أولمبياً يُمثّل الإمارات في المحافل الدولية، إضافة إلى دورها المهم في تطوير الجانبين الصحي والذهني. وأضاف: الجودو أصبحت رياضة العائلة، لذلك قررتُ ممارستها والفوز بميداليات تُسعد والدي وتحقق ما كان يحلم به، وهو أن يكون بطلاً أولمبياً إماراتياً، وأنا مازلت في بداية مشواري وأشعر بأنني قريب من تحقيق طموحنا معاً.



سعادة

من جهته، أبدى محمد جاسم عضو مجلس إدارة اتحاد الجودو أمين السر العام المساعد، سعادته الكبيرة بموقف اللاعب محمد العويس، مؤكداً أن المنظومة الرياضية بأكملها تبحث عن تلك النوعية، التي تعشق الوطن ولديها الاستعداد لتقديم كل ما تملكه من أجل رؤية علم الإمارات خفاقاً، عندما شاهدت إصرار اللاعب على تكملة اللقاء مصاباً بكسر في ذراعه وقدرته على الفوز أمام منافس قوي كنت في غاية السعادة، وقبل المباراة التالية رفضت السماح له باللعب على الميدالية وكان يبكي أمامي لكني رفضت من أجل المحافظة عليه مع إصرار والده على تكملة اللقاء من أجل الفوز بميدالية للإمارات، ما حدث من أجمل المواقف التي مرت علي وسعيد للغاية أن هناك لا زالت تلك النوعية من أبنائنا وهم كثر وهو ما يجعلنا مطمئنين على الوطن الغالي.



موقف

من جهته، قال أحمد الجروان رئيس مجلس إدارة نادي الدفاع عن النفس: الموقف المشرف لبطلنا الصغير دليل على أن أبناء الإمارات بخير، عشق الوطن راسخ في النفوس ونحن منذ السنوات الأولى للنادي أدركنا أن الوطن يستحق التضحية مهما كان الثمن لأن ما يقدمه لنا أكبر بكثير مما نحن سنقدمه حتى لو بذلنا الغالي والنفيس، أثمن دور اللاعب المتميز وأشكر والديه وأسرته الصغيرة والتي لعبت دوراً كبيراً في كيفية صناعة البطل.

بدوره، قال ماجد العويس والد البطل الواعد: كنت أسعد الناس بما قام به ابني، أدركت جيداً أن حب الوطن الذي زرعناه أنا ووالدته بداخله هو وإخوته، بالفعل قد أتى بثماره وشاهدت بنفسي إصراره على اللعب مصاباً من أجل اسم الإمارات، وبكاءه الذي أثر فيّ كثيراً لكنه كان بمثابة أجمل الهدايا من جيل قادم يعشق الوطن.



إصرار

وقال الكابتن جعفر النخلي المدير الفني لمنتخب الجودو: ما قدمه اللاعب محمد العويس على البساط وإصراره على اللعب مصاباً في يده اليسرى درس في حب الوطن، لو اعتذر عن تكملة اللقاء لكان الأمر طبيعياً، لكنه أصر على مواصلة النزال والفوز به والتأهل للعب على الميدالية البرونزية، لن أنسى دموعه وإصراره وأعتقد أننا أمام لاعب مواطن له مستقبل كبير في اللعبة وأكبر في حب الوطن.

يذكر أن الموهبة محمد العويس «16 عاماً» يُعدّ من المواهب المواطنة الواعدة، حيث تمكّن من إحراز 13 ميدالية على الصعيدين المحلي والدولي، أبرزها ميداليتان برونزيتان في بطولة العرب «الفجيرة 2023» ودورة الألعاب الخليجية للشباب «أبوظبي 2024»، إضافة إلى المركز الخامس في بطولة غرب آسيا للكاتا في الأردن، كما حقّق خمس ذهبيات متتالية على المستوى المحلي.