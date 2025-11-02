«جودو الإمارات» يحرز 24 ميدالية في افتتاحية دولية خورفكان



أحرز منتخب الإمارات لفئتي تحت 15 عاماً، 24 ميدالية، منها 7 ذهبيات، و4 فضيات، و13 برونزية، محققاً المركز الثاني في الترتيب بالجولة الافتتاحية لبطولة خورفكان الدولية للجودو. وانطلقت البطولة التي ينظمها اتحاد الجودو بالتعاون مع مجلس الشارقة الرياضي، أمس، بصالة نادي خورفكان الرياضي، بمشاركة 320 لاعباً ولاعبة من 27 دولة.



وتصدر منتخب أذربيجان الجولة الافتتاحية برصيد 11 ميدالية، بواقع 8 ذهبيات، و3 فضيات، وجاء منتخب أوزبكستان ثالثاً برصيد 11 ميدالية، منها ذهبية، و3 فضيات، و7 برونزيات.

توج الفائزين محمد جاسم، أمين السر المساعد للاتحاد رئيس اللجنة المنظمة، وسالم محمد النقبي، رئيس مجلس إدارة نادي خورفكان، وعيسى بن هويدن، عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيس لجنة أندية ومراكز الجودو بالمنطقتين الشرقية والشمالية، وعبدالله زينل، مدير الألعاب الرياضية بنادي خورفكان.