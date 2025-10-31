120 لاعباً ولاعبة يمثلون أندية الإمارات في «دولية خورفكان» للجودو



أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة خورفكان الدولية اعتماد مشاركة 120 لاعباً ولاعبة من أندية الإمارات في فعالياتها التنافسية.



وأوضحت، أن البطولة تنطلق غداً في الصالة الرياضية لنادي خورفكان، بمنافسات الدور التمهيدي، ودور الترضية لفئة تحت 15عاماً لجميع الأوزان، تليها مرحلة الأدوار النهائية والتتويج.



وأضافت: إن منافسات الأدوار التمهيدية ودور الترضية لفئتي تحت 18 و21 عاماً تنطلق بعد غدٍ، وصولاً إلى تتويج الفائزين في ختام فعاليات البطولة في اليوم نفسه.



يذكر أن البطولة ينظمها اتحاد الإمارات للجودو، بالتعاون مع مجلس الشارقة الرياضي، ضمن فعاليات موسم 2025 - 2026، بمشاركة 330 لاعباً ولاعبة من 28 دولة.