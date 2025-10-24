«الجودو» يعتمد قائمة لاعبيه للمشاركة في «دورة التضامن الإسلامي»



اعتمد مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجودو، برئاسة محمد بن ثعلوب الدرعي، مشاركة 5 لاعبين ولاعبات في دورة ألعاب التضامن الإسلامي السادسة التي تقام بالعاصمة السعودية الرياض خلال الفترة من 7 إلى 21 نوفمبر المقبل.



وأكد الاتحاد في بيان، أن منافسات الجودو تقام يومي 8 و9 نوفمبر، وتضم القائمة التي وقع عليها الاختيار نارمند بيان «وزن 66 كجم»، ومحمد يزبيك «وزن 73 كجم»، وطلال شفيلي وعمر معروف «وزن 81 كجم»، وظفار كوسوف «وزن 100 كجم»، وبشيرات خرودي «وزن 52 كجم».



وأضاف الاتحاد أن منتخبنا الوطني يتابع برنامج استعداداته حالياً على فترتين بمعسكره في إيطاليا مع المنتخبات الإيطالية وحتى تاريخ السفر للمشاركة في الدورة بالرياض.



من جهته أثنى محمد بن ثعلوب الدرعي على جهود اللجنة الأولمبية الوطنية واهتمامها بكل الرياضات، لتعزيز تطور رياضة الإمارات بدعم ورعاية القيادة الرشيدة.



واستعرض بن ثعلوب مع الدكتور ناصر التميمي، عضو اللجنة الأولمبية الوطنية، أمين السر العام للاتحاد كل الترتيبات الخاصة بإعداد المنتخب، وتعزيز تنافسية الجودو الإماراتي.