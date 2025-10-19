عيسى بن هويدن: «دولية خورفكان» للجودو هدفها رفع مستوى لاعبي الإمارات



ثمّن عيسى بن هويدن عضو مجلس إدارة اتحاد الجودو، رئيس لجنة أندية ومراكز الجودو في المنطقة الشمالية والشرقية، الجهود التي يبذلها نادي خورفكان في دعم تطور ممارسة رياضة الجودو، بالإضافة الفنية المهمة، ليواصل جودو الإمارات تطوره نحو مستقبل مبهر، مؤكداً أن من المكاسب المرتقبة لتنظيم الحدث، رفع المستوى التنافسي للاعبي الأندية، كما أنها فرصة مثالية لاختبار لاعبي الإمارات، وإتاحة فرص جيدة للاحتكاك الفني، خصوصاً أن البطولة ستحظى بمشاركة واسعة من اللاعبين من مختلف دول العالم، جاء ذلك على هامش زيارته لنادي خورفكان، مساء أمس، للاطلاع على آخر التحضيرات الجارية لتنظيم بطولة خورفكان الدولية للجودو، والمقرر إقامتها الأول من نوفمبر المقبل.



كما بحث عضو مجلس إدارة اتحاد الجودو، مع أعضاء اللجنة المنظمة للبطولة، خالد مراد الرئيسي عضو مجلس إدارة مشرف الألعاب الرياضية، وعبد الله زينل عبد الله مدير الألعاب الرياضية، الاستعدادات الحالية للبطولة، كما شملت الجولة الميدانية تفقّد المواقع الرئيسة المستضيفة للحدث، منها الصالة الرياضية والمرافق التدريبية.

وأوضح عيسى بن هويدن، أن هدف الزيارة ركز على الوقوف على جاهزية النادي من ناحية المرافق الرياضية، والخدمات اللوجستية، بما يضمن تقديم تجربة تنظيمية متكاملة، تليق بمكانة دولة الإمارات، وتجسد تطلعات اتحاد الجودو، مبيناً أن الجهود المبذولة والمنجزة، تعد ممتازة، وتعكس النقلة النوعية الكبيرة لنادي خورفكان خلال تنظيمه للبطولات، ومنها الدولية، مثمناً دعم ورعاية سالم النقبي رئيس مجلس الإدارة، وجميع العاملين بالمنظومة الناجحة.