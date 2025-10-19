«اتحاد الجودو» يعتمد 6 لاعبين للمشاركة في «آسيوية الشباب»



اعتمد مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجودو، برئاسة محمد بن ثعلوب الدرعي، مشاركة 6 لاعبين في دورة الألعاب الآسيوية الثالثة للشباب «البحرين 2025». وضمت قائمة المنتخب كلاً من: مسعود محمد المسماري، وأنس خماس اليماحي، وبطي أحمد الهاشمي، وصقر العتيبي، ومحمد ماجد، وعمر عبدالعزيز، في حين يترأس البعثة محمد جاسم، أمين السر المساعد، وتضم المدرب جعفر النخلي. وستقام منافسات الجودو في الألعاب الآسيوية على مدار يومي 29 و30 أكتوبر الجاري، بمشاركة 182 لاعباً ولاعبة من 27 دولة، بوجود منتخبات قوية على مستوى المنطقة والقارة.