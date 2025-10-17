عمر شهيل موهبة إماراتية في الجودو.. هدفها ميدالية آسيا للشباب



يعد عمر عبدالعزيز شهيل، لاعب نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، من المواهب المميزة في رياضة الجودو، ما أسهم في ضمه لصفوف المنتخب الوطني الذي سيشارك في دورة الألعاب الآسيوية للشباب، التي ستقام في مملكة البحرين خلال الفترة من 22 حتى 31 الجاري. ويحظى اللاعب بدعم مميز من مجلس الشارقة الرياضي من خلال اختياره ضمن برنامج الموهوبين، ورعاية واهتمام مجلس إدارة النادي والمدير الفني للجودو إسلام عبدالفتاح، ومدربه الهادي جوادي.



وكشف اللاعب عمر شهيل عن طموحه بإحراز ميدالية دولية في الدورة الآسيوية للشباب ورفع علم الإمارات خفاقاً على منصات التتويج الدولية، إضافة إلى خوضه منافسات الاحتكاك الفني مع بقية لاعبي المنتخب، مبيناً أنه استعد بشكل جيد للبطولة وأصبح في أعلى درجات التركيز والجاهزية لتحقيق طموحه، مثمناً دور والده حكم الجودو المهندس عبدالعزيز شهيل، وكذلك عائلته، في الدعم المميز الذي يتلقاه هو وزملاؤه اللاعبون.



من جهته، أكد أحمد سعيد الجروان، رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، أن النادي يعمل على تطوير بيئته الرياضية، لتكون أكثر جاذبية للمواهب، ومن بينها المتميز عمر عبدالعزيز شهيل لاعب النادي، وهو من المواهب الواعدة في رياضة الجودو، موضحاً أن النادي يركز على تعزيز مشاركات جميع لاعبيه الموهوبين من أجل تحقيق الإنجازات مستقبلاً للإمارات وتمثيل المنتخبات الوطنية بصورة مشرفة تليق باسم الدولة والنادي. وأضاف: المرحلة المقبلة ستشهد الدفع بالمزيد من أبنائنا الموهوبين، خاصة أننا نسعى على تعزيز القيم الأخلاقية، وترسيخ مفهوم الرياضة بصورة مثالية.



من جانبه، أكد الهادي جوادي، مدرب الجودو بالنادي، أن اللاعب عمر شهيل له مستقبل زاهر في اللعبة، لما يمتلكه من صفات اللاعب الموهوب، ومن ضمنها قدرته على تنفيذ التعليمات الفنية بدقة والحرص على الانضباط والالتزام واحترام المنافسين، إضافة إلى استثماره البيئة المثالية التي يوفرها نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس من خلال مشاركته في المعسكرات التدريبية الخارجية وإشراكه في مختلف البطولات.

يذكر أن اللاعب عمر شهيل نجح في إحراز 10 ميداليات ملونة على المستويين المحلي والدولي، كما تدرج في نيل الأحزمة بشكل مميز مروراً بالأصفر والبرتقالي والأخضر والأزرق والبني خلال سنتين فقط من التدريبات، ليتم بعدها اختياره للمشاركة مع المنتخب الوطني للشباب تحت قيادة المدرب التونسي جعفر النخلي، لما يتمتع به من كفاءة مميزة.