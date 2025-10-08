15 دولة تعلن مشاركتها في أبوظبي «جراند سلام» للجودو



أكدت 15 دولة مشاركتها في النسخة الـ 11 من بطولة أبوظبي «جراند سلام» للجودو، بعد اكتمال إجراءات الاعتماد والتسجيل في الموقع الرسمي للاتحاد الدولي.



وأوضح الاتحاد، في بيان اليوم، أن البطولة تقام برعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، خلال الفترة من 27 إلى 30 نوفمبر المقبل.



وذكر أن الدول التي أعلنت مشاركتها رسمياً حتى الآن هي بلجيكا، والبوسنة والهرسك، وكرواتيا، وقبرص، وفنلندا، وفرنسا، وقيرغيزستان، ولبنان، ومدغشقر، ومالطا، والجبل الأسود، وهولندا، وبولندا، والبرتغال، ومولدوفا، متوقعاً تزايد أعدادها قبل إغلاق باب التسجيل يوم 25 نوفمبر المقبل.



وأشار الاتحاد إلى أن منتخب الجودو أمام مرحلة مهمة من الاستعدادات، انطلاقاً من إيطاليا بعد غد، والذي يتضمن أيضاً مرحلة الإعداد للمشاركة في دورة ألعاب التضامن الإسلامي، «الرياض 2025» الشهر المقبل، وصولاً إلى بطولة أبوظبي «غراند سلام».



وقال محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس الاتحاد، إن البطولة المقبلة في أبوظبي أمام محطة تاريخية منذ انطلاقتها عام 2009، مع توقعات بمشاركة وفود من أكثر من 100 دولة حول العالم، والحرص على التميز في التنظيم والاستضافة، وفق أفضل الممارسات العالمية.



ونوه بحرص مجلس إدارة الاتحاد على تعزيز تعاونه الاستراتيجي مع الاتحاد الدولي، برئاسة ماريوس فايزر، في ظل ثقته الكبيرة بنجاحات دولة الإمارات باستضافتها للفعاليات والبطولات المختلفة، وتنظيم البرامج التطويرية للعبة.



من ناحية أخرى فتح اتحاد الإمارات للجودو باب التسجيل للمشاركة في بطولة خورفكان الدولية لفئتي الأشبال والشباب.



وأوضح الاتحاد في بيان اليوم أن البطولة تقام بالتعاون مع مجلس الشارقة الرياضي، لفئتي الأشبال والشباب يومي 1 و2 نوفمبر المقبل، وتعد البطولة الدولية الثانية في الموسم بعد البطولة الماضية في أبوظبي.



وأعلنت اللجنة المنظمة برئاسة محمد جاسم، أمين السر المساعد، فتح باب التسجيل عبر موقع الاتحاد حتى يوم 25 أكتوبر الجاري للأشبال، وإجراء الميزان التجريبي والرئيسي للمشاركين يوم 31 الجاري، بصالتي ناديي خورفكان، والشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، تمهيداً لانطلاق البطولة يوم السبت الأول من نوفمبر المقبل.



وأوضح الاتحاد أن بطولة الشباب تقام في 2 نوفمبر المقبل، على أن يتم إغلاق باب التسجيل يوم 26 أكتوبر الجاري، وإقامة الميزان التجريبي والرئيسي قبل 24 ساعة من انطلاقتها، بصالتي ناديي خورفكان، والشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، والمشاركة المفتوحة في كل وزن، لإبراز مهارات الأشبال والشباب.