منتخب الجودو يحصد فضية وبرونزية في «جراند بري» بالصين



اختتم منتخبنا الوطني للجودو، مشاركته في بطولة «جراند بري» بالصين اليوم، بحصد ميداليتين فضية وبرونزية، والمركز الأول عربياً، والثامن على مستوى البطولة. أقيمت البطولة من 25 إلى 28 سبتمبر الجاري، بمشاركة 200 لاعب ولاعبة من 26 دولة من بينها 12 دولة آسيوية.

وحصدت اللاعبة إليزا ليتيف، الفضية بعد خسارتها في النهائي أمام بطلة فرنسا آودري تشوميو في الوزن الثقيل «تحت 78 كجم»، إثر نتائج مميزة، بالفوز على لاعبة الصين تايبيه هسو وانج، وعلى بطلة اليابان ميزوكي هاسيغاوا بالقاضية.



وتألق اللاعب ظفار كوسوف، وفوزه ببرونزية وزن تحت 100 كجم، والتأهل إلى نصف النهائي بتفوقه على بطل اليابان غرين كيتو، قبل أن يخسر في هذا الدور أمام لاعب فريق الاتحاد الدولي للجودو بيلالوف نياز، وينتقل لنزال المركزين الثالث والرابع ثم يتفوق على البولندي كوتشيرا بيوتر. وحقق اللاعب ناجي يزبيك، المركز الخامس في وزن تحت 73 كجم، و10 نقاط في تصنيفه الدولي، كما حصد اللاعب عمر مراد المركز الخامس أيضاً في وزن تحت 81 كجم، و10 نقاط.



من جهته قال محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس اتحاد الجودو، إن الرياضة الإماراتية، بدعم وتوجيهات القيادة الرشيدة، تحقق الإنجازات الرياضية، وترفع علم الإمارات في المحافل الخارجية، وتخطو بثبات نحو تحقيق الأهداف الوطنية، بأبطال يمتلكون القدرة التنافسية للوصول إلى منصات التتويج.