«رياضات الدفاع عن النفس» بطلاً لكأس براعم «الشارقة الرياضي» للجودو



حصد لاعبو نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، كأس المركز الأول لفئة البراعم في بطولة مجلس الشارقة الرياضي للجودو، التي تم تنظيمها بإشراف اتحاد الإمارات للجودو والتي أقيمت في صالة الألعاب الفردية في نادي الشارقة الرياضي، كما أحرز لاعبو النادي المركز الثالث في فئة الناشئين والمركز الثالث في فئة الأشبال ونجح لاعبو الفريق في إحراز 32 ميدالية ملونة بواقع 11 ذهبية و13 فضية و8 برونزيات.



من جهته، بارك علي عبيد الحمودي عضو مجلس إدارة النادي ورئيس لجنة الاتصال والإعلام الرقمي، لأسرة النادي نيل لاعبي النادي ثلاث كؤوس ثمينة ومهمة في مطلع الموسم الرياضي الجديد، مثمناً رعاية مجلس الشارقة الرياضي لنخبة من لاعبي النادي ما أسهم بخلق بيئة تنافسية مستدامة، مشيداً بالجهود التي تبذلها إدارة التدريب الرياضي للنادي والعمل الفني المنظم لمدربي الجودو في النادي، كما بارك للاعبين الفائزين وأولياء الأمور متمنياً لهم المزيد من النجاح مستقبلاً.