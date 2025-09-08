30 نزالاً لـ«منتخب الجودو» في اليابان خلال سبتمبر



أعلن اتحاد الجودو خوض منتخبنا الوطني 30 نزالاً في العاصمة اليابانية طوكيو خلال الفترة من 8 إلى 25 سبتمبر الجاري. وأوضح الاتحاد، في بيان له، أن هذه النزالات تأتي ضمن برنامج الاستعدادات في «جامعة توكاي» بالتعاون مع الاتحاد الياباني في إطار اتفاقية التعاون بين الجانبين، وذلك استعداداً لخوض منافسات بطولة «جراند برى»، في جمهورية الصين خلال الفترة من 26 إلى 28 سبتمبر الجاري.



وينتقل منتخبنا الوطني بعد بطولة الصين للمشاركة في دورة ألعاب التضامن الإسلامي السادسة نوفمبر المقبل في العاصمة السعودية الرياض، تعقبها بطولة أبوظبي «غراند سلام»، بصالة «أرينا مبادلة» في أبوظبي من 27 إلى 29 من الشهر نفسه.



تضم قائمة المنتخب النهائية لبطولة الصين 5 لاعبين هم: سيمون قسطنطين وزن تحت 60 كجم، وكريم عبداللطيف وناجي يزبيك وزن تحت 73 كجم، وعمر مراد وزن تحت 81 كجم، وسليمان إبراهيم وزن تحت 90 كجم.

ودعا محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس مجلس إدارة الاتحاد، إلى ضرورة الاستفادة من فترة الإعداد في طوكيو، لتحقيق النتائج الإيجابية في الاستحقاقات المقبلة، ورفع علم الإمارات في المحافل الخارجية، تتويجاً لدعم ورعاية القيادة الرشيدة للرياضة الإماراتية.