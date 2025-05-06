«الجودو» يحصد ذهبية بطولة دوشانبي «غراند سلام»

أحرز ظفار كوسوف لاعب منتخبنا الوطني للجودو، ذهبية بطولة دوشانبي «غراند سلام» الكبرى، بتفوقه على بطل طاجكستان مادجيدوف بالضربة القاضية «آيبون» في نهائي وزن تحت 100 كجم. وجاء تتويج كوسوف أول من أمس في ختام مشاركة منتخبنا الوطني في البطولة، التي استضافها اتحاد طاجكستان، بمشاركة 226 لاعباً من 27 دولة.

وأكد محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد الجودو، أن ذهبية ظفار كوسوف تعد إنجازاً وتتويجاً للدعم والرعاية من القيادة الرشيدة، ما كان له بالغ الأثر في النجاحات الكبيرة التي حققها الجودو في البطولات العالمية، مشيراً إلى أن الذهبية تعكس قدرة المنتخب على الوصول إلى منصات التتويج، خصوصاً مع مشاركة منتخبنا بلاعب واحد، في البطولة مقارنة بالمنتخبات الأخرى.