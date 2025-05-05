محمد العويس: طموحي أن أصبح بطلاً أولمبياً بالجودو

فرض لاعب نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس محمد ماجد خلف العويس نفسه ليكون مشروعاً لبطل أولمبي قادم في رياضة الجودو، وذلك تزامناً مع تحقيقه إنجازات مميزة خلال البطولات المحلية والدولية التي شارك فيها، حيث أحرز ميداليات عدة على المستويين المحلي والدولي، ويعدّ أحد اللاعبين الذين تم اختيارهم ليكونوا ضمن برنامج رعاية الموهوبين، لما يتمتع به من مقومات فنية مميزة.

يبلغ اللاعب من العمر 16 سنة، ويمارس الجودو منذ 7 سنوات، في نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، بإشراف مدربين أكفاء، وانضم لمنتخب الناشئين في 2024، وأكد أنه يتطلع إلى الاستمرار في صفوف المنتخب وصولاً لفئة الرجال والمتقدمين، وتمثيل الإمارات في إحدى الدورات الأولمبية المقبلة.