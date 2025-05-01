«منتخب الجودو» يترقب قرعة «دوشانبي غراند سلام»

يترقب منتخبنا الوطني للجودو نتيجة قرعة بطولة «دوشانبي غراند سلام»، المقررة اليوم عبر«تقنية الفيديو»، ويستضيفها اتحاد طاجيكستان بإشراف الاتحاد الدولي، بداية من يوم غدٍ حتى الأحد المقبل، في دوشانبي.

ويمثل المنتخب في البطولة ناجي يزبيك، وكريم عبد اللطيف «وزن تحت 73 كجم»، وسليمان إبراهيم، «وزن تحت 90 كجم»، بينما سيتم تحديد مشاركة اللاعب ظفار كوسوف في «وزن تحت 100 كجم» قبل قرعة البطولة والاجتماع الفني.

كما اعتمد مجلس إدارة اتحاد الجودو برئاسة محمد بن ثعلوب الدرعي، مشاركة 4 لاعبين ضمن منتخبنا الوطني الأول في بطولة «قازاقستان باريسي غراند سلام»، والمقررة في أستانا بكازاخستان خلال الفترة من 9 إلى 11 مايو الجاري.

وتضم قائمة اللاعبين ناجي يزبيك «وزن تحت 66 كجم»، وعمر جاد «وزن تحت 81 كجم»، وسليمان إبراهيم، وغريغوري آرام «وزن تحت 90 كجم»، ويرأس البعثة الدكتور ناصر التميمي عضو اللجنة الأولمبية الإماراتية أمين السر العام.