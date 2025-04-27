بشيرات تهدي الإمارات فضية بطولة آسيا للجودو بتايلاند

أحرزت لاعبة منتخب الإمارات للجودو بشيرات خرودي أول ميدالية فضية آسيوية للإمارات في بطولة آسيا للجودو للكبار، التي تختتم منافساتها اليوم في مركز المؤتمرات والمعارض بالعاصمة التايلاندية بانكوك، بمشاركة 295 لاعباً ولاعبة من 30 دولة. وجاءت فضية بشيرات، في منافسات وزن تحت 52 كجم، بعد أداء مميز قادها إلى النهائي، قبل أن تخسر أمام اليابانية المصنفة الأولى فيشرو كوكورو بنتيجة 0 - 2.

شهد مراسم التتويج الدكتور ناصر التميمي، عضو اللجنة الأولمبية الوطنية، أمين السر العام لاتحاد الإمارات للجودو، أمين صندوق الاتحاد الدولي رئيس البعثة، وأمل بوشلاخ، عضو اللجنة الأولمبية الوطنية أمينة صندوق الاتحاد الآسيوي للجودو.

وشهدت البطولة أيضاً تأهل اللاعب محمد يزبيك، إلى الدور النهائي في وزن تحت 73 كجم، بعد فوزه على لاعبي ماكاو، وطاجيكستان، والهند، كما تأهل طلال شفيلي، إلى النهائي ذاته بعد فوزه على لاعبي الصين، وأوزبكستان. وودّع اللاعب كريم عبداللطيف، المنافسات بعد خسارته أمام بطل الصين، فيما تجاوز عمر معروف، الدور التمهيدي في وزن تحت 81 كجم، قبل أن يخسر في الدور الثاني أمام لاعب كازاخستان.