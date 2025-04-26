لاعبة منتخب الجودو تتأهل إلى نهائي بطولة آسيا بتايلاند

تأهلت بشيرات خرودي لاعبة منتخبنا الوطني للجودو لمواجهة فيشرو كوكورو بطلة اليابان في نهائي منافسات «وزن 52 كجم» في بطولة آسيا، بعد تفوقها على كل من بطلة منتخب طاجيكستان ماريا نردين، ولاعبة المنتخب الهندي شرا دافا كالدوبال، وبطلة أوزبكستان رافكاتوفا.

وانطلقت البطولة التي ينظمها الاتحاد التايلاندي، بإشراف الاتحاد الدولي، أمس في قاعة مركز المؤتمرات والمعارض في بانكوك بمشاركة 295 لاعباً ولاعبة على مستوى الفردي من 30 دولة.

وشهدت منافسات «الوزن الخفيف» خسارة اللاعب ناجي يزبيك أمام الياباني تاناكا ريوما المصنف الأول في البطولة لوزن «تحت 66 كجم»، والمتوج ببرونزية أولمبياد باريس 2024، رغم البداية القوية في الدور التمهيدي بتخطيه بطل كوريا الجنوبية كيم تشانغ، كما خسر نارمند بيان من بطل إيران أبو الفضل محمودي في «وزن تحت 66 كجم».

ويواصل منتخبنا مشاركته في البطولة اليوم بخوض نزالين في الوزن«الخفيف المتوسط»، حيث ينتظر اللاعب محمد يزبيك الفائز من لقاء بطل منتخب طاجيكستان شاموردوف ميلز ولاعب سريلانكا شمارا ريبالا، في«وزن تحت 73 كجم»، بينما يواجه كريم عبد اللطيف الفائز من نزال بطل منتخب الصين لي جينهانغ، ونظيره لاعب منتخب قيرغيزستان باكير ينوف نور.

منافسة

وينظم اتحاد الإمارات للجودو، بطولة كأس سفير اليابان لدى الدولة السنوية المفتوحة للناشئين والناشئات، غدا على صالة الاتحاد في بني ياس، وتقام البطولة بالتعاون مع السفارة اليابانية لدى الدولة، وشركة تطوير النفط اليابانية «جودكو»، بمشاركة 180 لاعباً ولاعبة من مختلف المستويات الفنية، والأوزان.

وتشهد بطولة الناشئين مشاركة 140 لاعباً، بينما تشارك 40 لاعبة في منافسات الناشئات، وتنطلق في دورها التمهيدي الساعة العاشرة صباحاً، بتصفيات 8 أوزان للجنسين.

وأكد محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد الجودو، أهمية علاقات التعاون الوثيقة الممتدة مع السفارة اليابانية لدى الدولة، بما يسهم في تطوير رياضة الجودو، إضافة إلى اتفاقية التعاون مع الاتحاد الياباني وجامعة توكاي اليابانية بتبادل الخبرات والزيارات في مختلف المجالات الثقافية والرياضية.