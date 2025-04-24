«الجودو» يستهل «آسيوية تايلاند» بمنافسات«الوزن الخفيف»

يستهل منتخبنا الوطني للجودو منافسات البطولة الآسيوية الكبرى في تايلاند، غداً، بالمشاركة في 3 نزالات ضمن «الوزن الخفيف»، لكل من بشيرات خرودي «وزن 52 كجم»، ونارمند بيان، وناجي يزبيك «وزن 66 كجم».

ويستضيف الاتحاد التايلاندي البطولة، بإشراف الاتحاد الدولي، في العاصمة بانكوك، بداية من يوم غدٍ إلى 27 أبريل الجاري، بمشاركة نحو 300 لاعب ولاعبة من 30 دولة، وتجرى مراسم قرعتها اليوم عبر «تقنية الفيديو».

اختتام

ووصلت بعثة منتخبنا الوطني إلى بانكوك قادمة من العاصمة اليابانية طوكيو بعد اختتام معسكر الإعداد لمدة أسبوعين في «جامعة توكاي»، ضمن اتفاقية التعاون المبرمة بين الاتحاد والجامعة.

قائمة

وتضم قائمة منتخبنا في البطولة 9 لاعبين ولاعبة، هم نارمند بيان، وناجي يزبيك «وزن 66 كجم»، ومحمد يزبيك «وزن 73 كجم»، وكريم عبداللطيف «وزن 73 كجم»، وطلال شفيلي، وعمر جاد «وزن 81 كجم»، وسليمان إبراهيم «وزن 90 كجم»، وظفار كوسوف «وزن 100 كجم»، وعمر معروف «وزن فوق 100 كجم»، وبشيرات خرودي «وزن 52 كجم».