منتخب الجودو يختتم «معسكر اليابان»

اختتم منتخبنا الوطني للجودو معسكره التدريبي في «جامعة توكاي» اليابانية الذي استمر لمدة أسبوعين وذلك استعداداً للمشاركة في بطولة آسيا للكبار في العاصمة التايلاندية بانكوك، من 25 إلى 27 أبريل الحالي، بمشاركة نحو 300 لاعب ولاعبة من 30 دولة. وقال اتحاد الإمارات للجودو: إن بعثة المنتخب ستغادر اليوم إلى تايلاند تمهيداً للمشاركة في البطولة، وحضور مراسم القرعة غداً ، وتنطلق المنافسات بعد غدٍ ، بقاعة مركز المؤتمرات والمعارض في بانكوك.

ويترأس البعثة الدكتور ناصر التميمي عضو اللجنة الأولمبية الوطنية، أمين السر العام، وتضم المدرب العام فيكتور سيكتروف، والمدرب المساعد رحيم كريم، إضافة إلى 9 لاعبين ولاعبة هم نارمند بيان، وناجي يزبيك «وزن 66 كجم»، ومحمد يزبيك «وزن 73 كجم»، وكريم عبد اللطيف «وزن 73 كجم»، وطلال شفيلي، وعمر جاد «وزن 81 كجم»، وسليمان إبراهيم «وزن 90 كجم»، وظفار كوسوف «وزن 100 كجم»، وعمر معروف «وزن فوق 100 كجم»، وبشيرات خرودي «وزن 52 كجم».