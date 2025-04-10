«الجودو» يخوض «نزالات ودية» مع المنتخب الياباني في طوكيو

خاض منتخبنا الوطني الأول للجودو نزالات ودية مع منتخب اليابان، وأبطال الأندية اليابانية، إضافة إلى حصص تدريبية بإجمالي 50 ساعة ضمن معسكره الحالي في «جامعة توكاي» اليابانية بطوكيو.

ويقام المعسكر حتى 22 أبريل الجاري، استعداداً للمشاركة في بطولة آسيا للكبار في العاصمة التايلاندية بانكوك خلال الفترة من 25 إلى 27 أبريل الجاري، بمشاركة 300 لاعب ولاعبة من 30 دولة حتى الآن.

وتضم قائمة المنتخب 9 لاعبين ولاعبة هم نارمند بيان، وناجي يزبيك (وزن 66 كجم)، ومحمد يزبيك (وزن 73 كجم)، وكريم عبد اللطيف (وزن 73 كجم)، وطلال شفيلي، وعمر جاد (وزن 81 كجم)، وسليمان إبراهيم (وزن 90 كجم)، وظفار كوسوف (وزن 100 كجم)، وعمر معروف (وزن فوق 100 كجم)، واللاعبة بشيرات خرودي (وزن 52 كجم)، ويرأس البعثة الدكتور ناصر التميمي عضو اللجنة الأولمبية الوطنية، أمين السر العام.