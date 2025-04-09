الشامسي يحرز برونزية البطولة العربية للجودو

أحرز حميد سعيد الشامسي لاعب منتخبنا الوطني للجودو، الميدالية البرونزية لوزن تحت 66 كجم، في منافسات البطولة العربية المفتوحة للكبار والمراحل العمرية، بالعاصمة الأردنية عمان.

وتعد البطولة ضمن مرحلة الاستعدادات المقررة لمنتخبنا الوطني، قبل مشاركته في بطولة آسيا للمراحل العمرية في العاصمة الأوزبكية طشقند يومي 22 و23 مايو المقبل.

وانطلقت المنافسات أمس بمدينة الحسين للشباب، بمشاركة 450 لاعباً ولاعبة يمثلون 16 دولة، وتختتم السبت المقبل.

وشارك لاعبو منتخبنا الوطني بطي أحمد الهاشمي، وسالم خميس المزروعي، وأنس خميس اليماحي، وسيف سالم الحمادي، في الجولة الافتتاحية، وتأهلوا إلى الدور نصف النهائي لمختلف الأوزان العمرية.