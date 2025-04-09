الإمارات تحتفظ بعضوية تنفيذي «الاتحاد العربي» للجودو حتى 2028

حافظ محمد جاسم، أمين السر المساعد لاتحاد الإمارات للجودو، على منصبه في عضوية المكتب التنفيذي للاتحاد العربي لدورة أولمبية جديدة حتى 2028. جاء ذلك خلال انعقاد الجمعية العمومية للاتحاد العربي، أمس، في العاصمة الأردنية عمان، على هامش فعاليات البطولة العربية للمنتخبات والأندية.

وأكد محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس اتحاد الجودو، أن أبناء دولة الإمارات يؤكدون في كل مناسبة أن الدولة تملك الكوادر القادرة على تحقيق الإضافة في أي موقع إقليمي أو قاري أو عالمي، والمساهمة الإيجابية في تطوير تلك المنظمات الرياضية الدولية.